Vendió un premio de $466 millones en el Loto Plus: “Es una alegría enorme”, afirmó el agenciero paranaense

En Paraná hubo uno de los siete ganadores del Loto Plus.

El premio millonario del Loto Plus en Paraná generó una enorme alegría en la Agencia Nº 1198, ubicada en la intersección de las calles Gutiérrez y Quesada, en barrio San Agustín. Un apostador ganó $466.613.830 en el sorteo Nº 3.933, realizado el sábado por la noche, al acertar cinco números de la modalidad Sale o Sale. Elonce visitó el comercio y dialogó con Iván, su propietario, quien compartió su emoción por haber vendido la boleta ganadora.

“Es una alegría enorme haberlo vendido. Uno siempre espera entregar un premio grande y ver la felicidad del cliente que obtuvo un pozo importante”, expresó el comerciante, quien administra la agencia desde hace dos años y medio.

Sin embargo, el ganador todavía no se había presentado en el local. Consultado sobre si el apostador conocía su fortuna, Iván respondió: “Espero que sí. Todavía no sabemos quién es. La mayoría de nuestros clientes son gente trabajadora del barrio y lo esperamos con los brazos abiertos”.

Cómo se enteraron de que habían vendido el premio

El propietario explicó que recibió la noticia durante la mañana de este martes, cuando el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) le confirmó que la jugada ganadora había sido confeccionada en su comercio.

“Me enteré esta mañana por el IAFAS. Había visto que existía un ganador en Entre Ríos, pero no sabía que la boleta se había vendido en nuestra agencia. Temprano me confirmaron que éramos los vendedores del premio”, relató.

Durante la entrevista, también reveló que no había sido él quien atendió al apostador. La encargada de confeccionar la boleta fue Betiana, una trabajadora que lo reemplazó mientras se encontraba enfermo. “Betiana fue quien vendió el premio. Me estuvo reemplazando porque la semana pasada estaba bastante engripado. Ahora va a tener que venir más seguido”, comentó entre risas.

Cuánto ganó el apostador y cuáles fueron los números

El premio correspondió a una edición extraordinaria de la modalidad Sale o Sale del Loto Plus, que distribuyó un monto equivalente a 1.500.000 dólares entre siete apostadores ganadores.

Los números sorteados fueron 3, 11, 12, 30, 36 y 43. El apostador de Paraná acertó cinco de ellos y obtuvo $466.613.830, convirtiéndose en uno de los siete beneficiados de aquella instancia.

Iván destacó una característica de la recompensa: “Es un premio sin descuentos. Fue un sorteo extraordinario del Loto Sale o Sale que repartió 1.500.000 dólares libres de impuestos entre siete ganadores”. En relación con la posibilidad de recibir un incentivo económico por haber vendido la boleta, el comerciante señaló: “Tengo entendido que sí, espero que así sea”. No obstante, remarcó que la mayor satisfacción fue haber entregado un premio capaz de transformar la realidad económica de uno de sus clientes.

Una agencia que abrió sus puertas hace dos años y medio

El propietario contó que comenzó a administrar la Agencia Nº 1198 en junio de 2024, aunque el comercio ya funcionaba anteriormente en esa ubicación de barrio San Agustín.

“Estamos hace dos años y medio. Arrancamos en junio de 2024 con la esperanza de entregar algún día un premio importante, como ocurrió este fin de semana”, recordó. Además, explicó que no fue la primera vez que vendieron una boleta ganadora. Durante octubre, otro cliente había resultado beneficiado con una jugada del Quini 6, aunque por una cifra considerablemente menor.

“A fines de octubre vendimos una boleta con cinco aciertos del Quini 6. No fue un pozo millonario como este, pero el ganador se llevó un millón de pesos”, señaló.

La agencia de la suerte espera al ganador

La noticia despertó entusiasmo entre quienes trabajan en el comercio. Iván manifestó su deseo de que la buena racha continúe y que otros apostadores puedan obtener premios importantes.

Consultado sobre si la Agencia Nº 1198 podía considerarse un lugar de buena suerte, respondió con humor: “Este mes vamos a tener mucha suerte. Mi cumpleaños es el 21, así que esperamos seguir vendiendo premios”.

Finalmente, invitó a los vecinos a acercarse al local y recordó su ubicación: “Estamos en Gutiérrez y Quesada, en barrio San Agustín, cerca del centro. Los esperamos y ojalá sigamos entregando premios”