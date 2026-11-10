Boca se entrenó a puertas abiertas: volvió Bareiro y Paredes y Blanco trabajaron diferenciados

Boca retomó los entrenamientos en Ezeiza tras su consagración en la tabla anual. Adam Bareiro volvió a trabajar con normalidad, mientras que Leandro Paredes y Lautaro Blanco realizaron tareas diferenciadas. Arruabarrena evalúa cambios para enfrentar a Banfield.
Boca se entrenó a puertas abiertas este martes en el Predio de Ezeiza, luego de los festejos por su consagración en la tabla anual, y comenzó a preparar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield. La jornada dejó novedades importantes para el entrenador Rodolfo Arruabarrena, especialmente por el regreso de Adam Bareiro y los trabajos diferenciados de Leandro Paredes y Lautaro Blanco.
El plantel retomó las prácticas con presencia de las cámaras y la atención puesta en el compromiso del próximo sábado en Mendoza. Si bien el cuerpo técnico no manifestó preocupación por el estado físico de sus principales futbolistas, decidió administrar las cargas de algunos jugadores para evitar complicaciones antes de un encuentro decisivo.
Leandro Paredes y Lautaro Blanco fueron los dos futbolistas que trabajaron con mayores precauciones. Ambos realizaron la práctica en zapatillas, sin utilizar botines, como parte de una planificación destinada a preservar su condición física. Ninguno presentó una lesión que comprometiera su participación ante Banfield.
Paredes y Blanco llegarían en condiciones al partido
En el caso de Paredes, capitán y uno de los principales referentes del equipo, el cuerpo técnico optó por no exigirlo durante la jornada. La intención fue permitirle una recuperación adecuada y evitar cualquier inconveniente físico en la previa de los próximos compromisos.
La situación de Lautaro Blanco fue similar. El lateral también se entrenó sin el calzado habitual y realizó movimientos controlados. Desde el entorno del plantel consideraron que ambos futbolistas podrían llegar en condiciones al encuentro del sábado, aunque su evolución continuará bajo seguimiento.
Por otra parte, la principal noticia positiva fue el regreso de Adam Bareiro, quien completó los trabajos programados y volvió a estar disponible después de superar los problemas físicos que lo mantuvieron alejado de las canchas. El delantero paraguayo podría integrar la delegación que viajará a Mendoza.
El Xeneize se prepara para la semifinal de la #copaargentinaentycsports , que disputará este sábado 14 a las 20:00 ante Banfield. https://t.co/eMvxweThI5</p>— TyC Sports (@TyCSports) <a href="https://x.com/TyCSports/status/2120252772004069559?ref_src=twsrc%5Etfw">November 10, 2026</a></blockquote>
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Bareiro y Battaglia podrían regresar a la lista de convocados
El retorno de Bareiro representó una alternativa importante para Arruabarrena, quien todavía no había podido contar con el atacante durante el semestre. Su recuperación le permitirá ampliar las opciones ofensivas en un momento determinante de la temporada.
Otro futbolista que podría regresar a la convocatoria es Rodrigo Battaglia. El mediocampista continuó con su recuperación tras una intervención quirúrgica en el tendón de Aquiles y su presencia dependerá de que no experimente nuevas molestias en la zona afectada.
El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución durante los próximos entrenamientos. Si responde favorablemente a las exigencias físicas, Battaglia tendrá posibilidades de integrar la nómina de jugadores disponibles para enfrentar a Banfield.
Las dudas de Arruabarrena en el ataque de Boca
Más allá de las novedades físicas, Arruabarrena deberá definir si mantiene el equipo que venció a Defensa y Justicia o introduce modificaciones en el sector ofensivo. Las principales alternativas que analiza son los ingresos de Tomás Aranda y Leonel Flores.
Aranda volvió a sumar minutos frente a Defensa y Justicia después de permanecer más de dos meses sin participación. El juvenil aparece como una posibilidad para reemplazar a Alan Velasco, en caso de que el entrenador decida modificar la formación titular.
Por su parte, Leonel Flores compite por un lugar con Sebastián Villa. Sin embargo, el colombiano mantendría su puesto después de su destacada actuación en La Bombonera. En principio, el resto del equipo no presentaría modificaciones importantes.
Cuándo viaja Boca a Mendoza para enfrentar a Banfield
La delegación de Boca tiene previsto viajar este viernes al mediodía rumbo a Mendoza, donde quedará concentrada para disputar la semifinal de la Copa Argentina.
El plantel se alojará en el hotel Hilton, ubicado en el departamento de Guaymallén, y completará allí la preparación para el encuentro del sábado frente a Banfield.
Con Bareiro nuevamente disponible, Battaglia cerca de regresar y Paredes y Blanco bajo seguimiento, Boca buscará llegar con la mayor cantidad de futbolistas disponibles a un partido que podría depositarlo en la final de la Copa Argentina.