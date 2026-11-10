Vigilia por Micaela García: “La Justicia no puede volver a darnos la espalda”

En la noche previa a los alegatos del juicio contra Néstor Pavón, acusado de ser coautor del femicidio de Micaela García, organizaciones feministas y transfeministas realizaron una vigilia frente al edificio del Poder Judicial de Paraná. La convocatoria renovó el reclamo de justicia por el crimen ocurrido en 2017 y reunió a militantes que acompañaron a la familia de la joven durante estos años.

La manifestación se desarrolló este martes, mientras se aguardaba una nueva instancia del proceso judicial. Con la consigna “Ni Una Menos”, las participantes expresaron sus expectativas ante el juicio y reclamaron una respuesta judicial que consideraron pendiente desde hacía nueve años.

Durante la concentración, Tatiana Richardet y Nadia Burgos dialogaron con Elonce sobre el significado de la vigilia, las audiencias realizadas y la importancia de mantener vigente el pedido de justicia por Micaela.

“Nos junta el dolor, pero también la alegría de levantar la bandera de Micaela”

Richardet describió los sentimientos que atravesaron a las participantes al reencontrarse frente a Tribunales. Explicó que la convocatoria estuvo marcada tanto por el dolor del femicidio como por el recuerdo de la militancia de Micaela García.

“Cada vez que nos encontramos todas las compañeras y compañeres que formamos parte del enorme movimiento feminista y transfeminista es una contradicción de sentimientos. Por un lado, lamentablemente nos junta el dolor, nos junta nueve años después un pedido de justicia porque hay una impunidad”, expresó.

Sin embargo, destacó que la movilización también permitió recuperar el legado de la joven y fortalecer los vínculos construidos durante estos años.

“También nos junta la alegría colectiva de levantar la bandera de Micaela, de levantar la vida de Micaela y la militancia de Micaela”, sostuvo.

La entrevistada recordó que las organizaciones feministas participaron de la búsqueda de la joven en 2017 y posteriormente acompañaron las movilizaciones relacionadas con el proceso de enjuiciamiento político al juez Carlos Rossi.

“Por un lado está el pedido de justicia, basta de impunidad, que el Ni Una Menos sea una realidad y una efectividad. Pero, por otro lado, siempre estamos contentas de abrazarnos en estos momentos que nos atraviesan y nos duelen a todas”, manifestó.

Las expectativas ante el juicio contra Néstor Pavón

Consultada sobre el desarrollo del nuevo proceso judicial, Richardet recordó que las organizaciones acompañaron el comienzo de las audiencias en Gualeguay, donde declaró Andrea Lescano, madre de Micaela García.

La militante valoró el trabajo de la representación legal de la familia y consideró que durante esta instancia judicial se incorporó una perspectiva de género que juzgó fundamental para el tratamiento del caso.

“Tanto el trabajo que viene haciendo la querella por parte de la familia de Micaela, como también los operadores judiciales y la Fiscalía, esta vez estuvieron a la altura de las circunstancias, por supuesto en términos de incorporar la perspectiva de género”, señaló.

Respecto de la situación de Pavón, aclaró que su responsabilidad penal todavía debía ser determinada por la Justicia, aunque expresó la posición de las organizaciones que acompañaron el reclamo.

“Nosotras estamos convencidas de que Pavón es el coautor, independientemente de su defensa y de los alegatos de la defensa”, afirmó.

También destacó el trabajo de la Fundación Micaela García, la querella, la Fiscalía y los movimientos feministas durante el proceso.

“Esperamos y creemos que de verdad esta vez va a haber justicia, una justicia que va a ser una reparación histórica, no solo para Micaela, para su familia y para todos quienes la conocieron en vida y la amaron”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que una resolución judicial acorde con las expectativas de la familia también representaría una reparación frente a lo que consideró una respuesta corporativa durante el proceso contra el juez Rossi.

“Estamos mirando a la Justicia”

Por su parte, Burgos remarcó que la vigilia buscó transmitir un mensaje directo a quienes debían intervenir en la resolución judicial.

“Estamos mirando a la Justicia. La Justicia no puede volver a darnos la espalda”, manifestó ante Elonce.

La referente sostuvo que el reclamo trascendía el caso particular y planteó la necesidad de revisar las respuestas institucionales frente a la violencia de género.

“Si hay un femicidio en este país cada 32 horas, también es responsabilidad de que cuando tienen que actuar, actúan mal”, afirmó, al mencionar una cifra sobre femicidios en Argentina.

Burgos cuestionó la demora en alcanzar lo que las organizaciones consideran una respuesta judicial completa.

“En este femicidio, nueve años esperando que haya una justicia que sea completa, que sea real, esperando dar una respuesta a la familia de Micaela y también a toda la sociedad entrerriana”, expresó.

Asimismo, recordó la movilización social que se produjo durante la búsqueda de la joven y después de conocerse su asesinato.

“Nos movilizamos y exigimos justicia, y nos respondieron con una respuesta corporativa”, cuestionó.

Vigilias en distintas ciudades de Entre Ríos

La convocatoria frente al Poder Judicial de Paraná formó parte de una serie de acciones que también se organizaron en otras localidades entrerrianas.

Burgos indicó que las manifestaciones se replicaron en Victoria, Nogoyá, Gualeguay y Concepción del Uruguay, entre otras ciudades, con el objetivo de visibilizar el reclamo antes de los alegatos.

“Quisimos hacer esta acción para decirles a los jueces que sientan que los estamos mirando y que queremos justicia de una vez y para siempre”, explicó.

La referente consideró que la persistencia de la violencia machista requería respuestas institucionales y un compromiso más amplio de la sociedad.

“Para que no haya una reproducción de la violencia machista, para que no haya una reproducción y un sostenimiento de la lógica patriarcal, es necesario también que nos involucremos todas, todos y todes”, sostuvo.

En esa línea, planteó la necesidad de construir una sociedad que garantice condiciones para vivir sin violencia y destacó el valor de mantener presente el nombre de Micaela García.

El legado de Micaela y el reclamo de Ni Una Menos

Durante la vigilia, las participantes recordaron la militancia social y política de Micaela, cuyo femicidio generó una profunda conmoción en Entre Ríos y en todo el país.

Burgos destacó que la joven representaba una forma de compromiso con los demás que las organizaciones buscaban mantener vigente.

“Es importante que sigamos sosteniendo esta bandera de lucha y que también sostengamos con mucha fuerza el nombre de Micaela García como una perspectiva de una vida que luchaba para que otros estén mejor”, expresó.

La referente concluyó con una definición sobre el sentido de la convocatoria: “Para nosotras, justicia es Ni Una Menos, de verdad”.

La vigilia finalizó con el reclamo de una resolución judicial que esclarezca la responsabilidad atribuida a Néstor Pavón, en la antesala de los alegatos de un proceso que volvió a colocar el femicidio de Micaela García en el centro de la atención pública.