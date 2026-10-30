Sebastián Wagner declara en el juicio a Néstor Pavón y pidió perdón por el femicidio de Micaela García

Sebastián Wagner declara este viernes en el juicio contra Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay. El condenado, actualmente alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, comparece como testigo propuesto por el Ministerio Público Fiscal y, al comenzar su declaración, pidió perdón a los padres de la joven y aseguró que se había hecho cargo del crimen.

La audiencia está encabezada por los jueces Santiago Brugo, Maximiliano Otto Larrocca Ress y Nicolás José Gazali. Al inicio de la jornada, el tribunal confirmó la incorporación del testigo Gabriel Otero, luego de que todas las partes prestaran conformidad, y posteriormente convocó a Wagner para prestar declaración.

Declara Sebastián Wagner, en el juicio contra Néstor Pavón

El fiscal Gamal Taleb comenzó el interrogatorio con preguntas sobre sus datos personales, su situación de detención y su posible interés en el resultado del proceso. Wagner, de 39 años, respondió que se encontraba cumpliendo su condena y manifestó que había aceptado declarar después de recibir un pedido de los abogados de la familia de Micaela.

Wagner pidió perdón a los padres de Micaela García

Durante los primeros minutos de su declaración, Wagner explicó por qué había decidido presentarse ante el tribunal y expresó su arrepentimiento por el crimen.

“Yo estoy pagando lo que hice. Me hice cargo de todo”, sostuvo ante los jueces, antes de referirse al contacto que había mantenido con los representantes legales de la familia.

“Fueron los abogados de los padres de Micaela para pedirme una ayuda para que yo esté acá hoy. Y les dije que sí. ¿Pero usted sabe por qué les dije que sí? Para pedirle perdón a los padres de Micaela, a la madre de Micaela y a todas las madres, a todos los padres que hayan perdido una hija y a todo Entre Ríos”, expresó.

El condenado reiteró sus disculpas durante el testimonio y recordó que habían transcurrido casi nueve años desde el femicidio ocurrido en Gualeguay.

Denunció agresiones durante su detención

En otro tramo de su declaración, Wagner afirmó que había sufrido ataques físicos y situaciones de violencia durante su permanencia en prisión. Según relató, recibió heridas de arma blanca y golpes que pusieron en riesgo su vida.

“Casi me pegaron una puñalada acá, una puñalada acá, me partieron la cabeza, me cortaron la cara, casi me mataron”, manifestó ante el tribunal, mientras describía las agresiones que aseguró haber padecido.

También expresó su malestar por el trato que, según sostuvo, recibía en los establecimientos penitenciarios. “Ya estoy cansado de que me torturen. Quiero que me den la pena de muerte. Ya estoy cansado. Parezco un animal, no parezco un preso, porque en todos lados me discriminan”, declaró.

Las situaciones denunciadas por Wagner fueron expuestas como parte de su testimonio. En el fragmento de la audiencia difundido no se presentaron elementos que permitieran corroborar esas afirmaciones.

Declara Sebastián Wagner, en el juicio contra Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García (archivo)

Recordó lo ocurrido después del femicidio

Wagner también se refirió a los días posteriores al asesinato de Micaela García y recordó que había abandonado Gualeguay antes de ser detenido.

“Yo cuando caí preso por lo que pasó con Micaela, yo me fui de acá de Gualeguay. Yo dije: ‘En esto pago yo’”, expresó durante su declaración.

En ese contexto, relató que había atravesado una crisis personal y que posteriormente recibió asistencia psicológica. Además, aseguró que había permanecido esposado durante varias semanas y que había aceptado continuar detenido en un establecimiento penitenciario.

“Yo firmé para estar preso, yo me hice cargo y firmé. Y pasé un montón de torturas y nunca las conté”, sostuvo.

Ante el estado emocional del testigo, el tribunal le ofreció la posibilidad de interrumpir momentáneamente la declaración. Wagner respondió que podía continuar, aunque reiteró su cansancio por las situaciones que describió.

El juicio contra Néstor Pavón

La declaración de Sebastián Wagner se produce durante una nueva jornada de producción de pruebas en el proceso judicial contra Néstor Pavón, vinculado con la investigación del femicidio de Micaela García.

El crimen ocurrió en abril de 2017 en Gualeguay y tuvo una amplia repercusión nacional. Wagner fue condenado por el asesinato de la joven y permanece alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Durante la audiencia de este viernes, su participación se desarrolla en calidad de testigo convocado por la Fiscalía. El interrogatorio comenzó con sus manifestaciones personales y continuó bajo la conducción del fiscal Gamal Taleb.

En ampliación.-