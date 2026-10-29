Comienza el nuevo juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García: será transmitido en vivo

Este jueves a partir de las 9 se inicia en los Tribunales de Gualeguay, el nuevo juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García. El debate tendrá siete jornadas y buscará determinar la responsabilidad penal del acusado en el crimen de la joven, ocurrido en abril de 2017.

Las audiencias se desarrollarán en la Sala Nº 1 y están previstas para el jueves 29 y viernes 30 de octubre, además de los días 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre.

El proceso corresponde al Legajo Nº 142/17, caratulado “Pavón, Néstor Roberto s/Abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio”.

El tribunal estará presidido por Santiago Brugo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, e integrado por Maximiliano Otto Larrocca Ress, de Concordia, y Nicolás José Gazali, de Concepción del Uruguay.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Maite Burruchaga, mientras que los abogados José Rodolfo Iparraguirre y Marcelo Boeykens actuarán como representantes de la querella, en nombre de los padres de Micaela, Andrea Lescano y Néstor García.

Por su parte, la defensa de Pavón estará a cargo de los abogados Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto. Durante las audiencias se analizarán las pruebas y los testimonios relacionados con la acusación.

El reclamo de la familia de Micaela García

El nuevo debate se realizará después de distintas instancias judiciales vinculadas con la responsabilidad de Pavón en el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017.

En declaraciones anteriores a Elonce, Néstor García, padre de la joven, había expresado su expectativa ante esta nueva instancia judicial y reclamado que Pavón “cumpla la pena que le corresponde”.

La familia participará del proceso a través de sus representantes legales, quienes intervendrán como querellantes durante las siete jornadas previstas.

El juicio será transmitido en vivo por YouTube

Una de las particularidades del nuevo juicio será su transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

La medida fue dispuesta por el tribunal a pedido de la querella y contó con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal. Los magistrados fundamentaron la decisión en el principio de publicidad del debate, establecido en los artículos 418 y 419 del Código Procesal Penal.

Sin embargo, se estableció que los testigos y peritos no podrán seguir las audiencias por internet ni por otros medios de comunicación antes de prestar declaración, con el objetivo de preservar las condiciones del proceso judicial.

También se permitirá el ingreso de periodistas a la sala, sujeto a la capacidad disponible. Los camarógrafos y fotógrafos podrán registrar imágenes antes del inicio de cada audiencia.

Además, el tribunal podrá restringir la exhibición de pruebas sensibles o disponer el desalojo de la sala cuando resulte necesario proteger a las personas involucradas.