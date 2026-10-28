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Policiales Tragedia aérea en el departamento de Canelones

Dos aviones chocaron en pleno vuelo durante una práctica de acrobacias en Uruguay: murió un piloto

Dos aeronaves civiles colisionaron mientras realizaban maniobras de entrenamiento en Guazuvirá, Uruguay. Un expiloto de la Fuerza Aérea, de 58 años, murió tras caer en una zona de monte. El otro piloto logró aterrizar de emergencia y resultó ileso.

28 de Octubre de 2026
Los aviones se preparaban para un evento de acrobacias.
Los aviones se preparaban para un evento de acrobacias.

Dos aeronaves civiles colisionaron mientras realizaban maniobras de entrenamiento en Guazuvirá, Uruguay. Un expiloto de la Fuerza Aérea, de 58 años, murió tras caer en una zona de monte. El otro piloto logró aterrizar de emergencia y resultó ileso.

Dos aviones chocaron en pleno vuelo durante una práctica de acrobacias aéreas en Uruguay y uno de los pilotos murió. El accidente ocurrió este miércoles, cerca del mediodía, en la zona de Guazuvirá, departamento de Canelones, cuando ambas aeronaves realizaban un entrenamiento de vuelo en formación.

 

La víctima fue identificada como Daniel Ubillos, de 58 años, expiloto de la Fuerza Aérea Uruguaya y fundador del aeródromo Green, desde donde operaban los aviones involucrados. Tras la colisión, la aeronave que conducía cayó en un sector de monte y los equipos de búsqueda lo encontraron sin vida.

El otro piloto, un hombre de 32 años, consiguió mantener el control de su avión y aterrizar de emergencia en el aeródromo Green. Según la información difundida, no sufrió lesiones, aunque quedó en estado de shock por lo ocurrido.

 

Los aviones se preparaban para un evento de acrobacias

 

Los dos pilotos participaban de una práctica de vuelo en formación como parte de los preparativos para un evento de acrobacias aéreas previsto para los próximos días en el departamento uruguayo de Colonia.

Javier Durán, integrante del equipo de acrobacias, explicó que ambos aviadores tenían experiencia en este tipo de maniobras y que el accidente se produjo durante uno de los ejercicios de entrenamiento.

 

Al describir lo ocurrido, señaló que se habría registrado “un toque entre ellos mismos”, en referencia al contacto entre las dos aeronaves. Sin embargo, aclaró que las circunstancias deberán ser determinadas por los investigadores.

La colisión provocó que uno de los aviones perdiera altura y terminara precipitándose sobre una zona de vegetación. El segundo consiguió regresar al aeródromo, donde su piloto realizó un aterrizaje de emergencia.

 

Quién era el piloto que murió en el accidente

 

Daniel Ubillos tenía 58 años y contaba con antecedentes como piloto de la Fuerza Aérea Uruguaya. Además, era el fundador del aeródromo Green, instalación desde la que habían partido las aeronaves involucradas.

El aviador participaba de las prácticas de formación junto con otros integrantes del equipo que se preparaba para la exhibición prevista en Colonia.

Según informó la Fuerza Aérea uruguaya, Ubillos viajaba solo al momento del accidente. Después de la caída, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar la aeronave en una zona de monte.

 

Los equipos que llegaron al lugar constataron el fallecimiento del piloto.

 

Investigan las causas de la colisión en pleno vuelo

 

La Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de Uruguay intervino para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

Los investigadores deberán reconstruir la secuencia de las maniobras, determinar cómo ocurrió el contacto entre las aeronaves y establecer por qué uno de los pilotos no consiguió recuperar el control de su avión.

Por el momento, no se confirmó oficialmente qué provocó la colisión ni cuáles fueron las circunstancias que determinaron la caída de la aeronave de Ubillos.

 

La Fiscalía de Atlántida también tomó intervención en el caso, mientras continúan las pericias para esclarecer el accidente.

Temas:

Uruguay accidente aéreo choque de aviones acrobacias aéreas canelones Guazuvirá
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