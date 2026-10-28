Gildas Bailanta celebra sus 10 años con un show de cumbia con más de 20 artistas invitados

Gildas Bailanta celebra sus 10 años con un espectáculo especial que reunirá a más de 20 artistas sobre el escenario. La banda paranaense prepara un festejo para el sábado 7 de noviembre en Monet, ubicado sobre calle Liniers, donde volverán a encontrarse músicos y cantantes que integraron el proyecto durante su primera década.

En diálogo con Elonce, Leylén Russo compartió la emoción por este aniversario y anticipó que será una celebración cargada de recuerdos. "A lo largo de todos estos años hemos transitado muchísimas personas y uno de los regalos que nos queremos hacer es volver a invitar a un montón de artistas con los que compartimos", expresó.

La cantante destacó el espíritu de una agrupación que supo renovarse sin perder sus vínculos. "Músicos que se van, pero que vienen. La puerta está abierta, se cierra, pero se vuelve a abrir siempre", señaló. En ese sentido, aseguró que el reencuentro será uno de los momentos más emotivos del aniversario.

Un reencuentro con quienes hicieron historia

Russo destacó que esperan ser más de 20 artistas en escena y que vivirá una emoción muy grande al compartir la tarima con quienes crecieron durante los últimos 10 años. Ella mencionó a antiguas integrantes que volverán a compartir escenario con la formación actual: "Vale, Melu, Flaca y Eri".

La preparación también recuperó anécdotas de los primeros años, entre ellas los vestuarios que identificaron a algunas cantantes. Entre risas, Russo recordó el tradicional vestido azul con guirnalda: "Creo que el vestido azul no nos entra a ninguna ya porque 10 años se hacen sentir".

Más allá del humor, la artista aseguró que el espectáculo buscará recuperar elementos característicos de la banda. "Cosas que siempre tuvo la banda van a volver", anticipó, y remarcó que la celebración estará pensada especialmente para quienes acompañaron al grupo durante toda su trayectoria.

Una noche de cumbia, emoción y celebración

El aniversario se desarrollará en formato de boliche, con una presentación extensa dividida en dos grandes bloques. "Vamos a copar con el show, que va a ser largo y tendido", explicó Russo.

Los preparativos ya se intensificaron. "Esta semana ensayamos tres veces con muchas ganas porque estamos muy entusiasmados y siempre dando lo mejor", contó la cantante.

Durante la entrevista, los músicos compartieron un momento festivo con Elonce e interpretaron el tradicional feliz cumpleaños. También anticiparon participaciones especiales que se revelarán durante el espectáculo.

Las entradas para el festejo del sábado 7 de noviembre ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline. La propuesta promete una noche de cumbia y reencuentros para celebrar una década de historia musical compartida.