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Haciendo Comunidad Música y tradición entrerriana

Los Chamarriteros llevaron la música del litoral a Elonce y destacaron la importancia de transmitir las tradiciones

Los Chamarriteros compartieron su música en vivo en Elonce y celebraron su regreso a los escenarios. César Nani, vocalista del grupo, agradeció el acompañamiento del público e invitó al Encuentro Chamarritero Escolar que se realizará el 29 de octubre en Diamante.

27 de Octubre de 2026
Los Chamarriteros en Elonce
Los Chamarriteros en Elonce Foto: Elonce

Los Chamarriteros compartieron su música en vivo en Elonce y celebraron su regreso a los escenarios. César Nani, vocalista del grupo, agradeció el acompañamiento del público e invitó al Encuentro Chamarritero Escolar que se realizará el 29 de octubre en Diamante.

Los Chamarriteros protagonizaron un encuentro musical cargado de tradición, recuerdos y sonidos del litoral en Elonce. El conjunto compartió canciones en vivo y celebró la posibilidad de regresar a los escenarios, manteniendo vigente uno de los géneros más representativos de la identidad entrerriana.

 

 

Durante su participación, César Nani, vocalista del grupo, expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido y destacó la importancia de los espacios de difusión para los artistas regionales.

 

 

“Somos unos agradecidos porque sin ustedes nosotros tampoco podemos existir. Nos dan la posibilidad, nos abren las puertas y es muy gratificante”, manifestó el músico, emocionado por la oportunidad de compartir nuevamente su repertorio.

 

Un encuentro para transmitir la chamarrita a los más chicos

 

César aprovechó la visita para invitar al Encuentro Chamarritero Escolar en la ciudad de Diamante en previsto para el 29 de octubre, desde las 8:30.

 

 

“Es un trabajo que viene haciendo Víctor Acosta hace muchos años y está lindo, porque está toda la gurizada cantando chamarritas”, destacó.

 

 

La propuesta busca acercar la música tradicional entrerriana a las nuevas generaciones, promoviendo el conocimiento y la continuidad de las expresiones culturales de la región.

 

Canciones que evocan la identidad entrerriana

 

La presentación musical incluyó interpretaciones dedicadas a los paisajes, las costumbres y los trabajadores del litoral, con referencias al río Paraná, los montes y la vida rural.

 

 

Entre las canciones interpretadas se destacó “Puestero del Paraná”, que retrata el oficio y las vivencias de quienes habitan las islas y los campos de la región.

Antes de despedirse, César también dedicó un saludo a las familias de los integrantes, a quienes reconoció por su acompañamiento.

 

Con aplausos y música, Los Chamarriteros cerraron su visita reafirmando el valor de mantener vivas las raíces culturales de Entre Ríos.

 

Los chamarriteros nos acompañan con su música en Buenas Noches

Temas:

música en vivo música cultura
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