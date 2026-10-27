Coros de niños y jóvenes de Entre Ríos llevaron su música al centro de Paraná

Los coros de niños y jóvenes de distintas localidades de Entre Ríos participaron este martes de un encuentro en Paraná. Las agrupaciones presentaron sus repertorios en el Teatro 3 de Febrero y luego se reunieron para cantar en la plaza 1.º de Mayo.

La jornada fue organizada en el marco de los encuentros de educación artística del Consejo General de Educación (CGE). Llegaron participantes de Colón, San José, Victoria, Rosario del Tala y La Paz, acompañados por sus docentes.

Evangelina Rodríguez, coordinadora de Educación Artística del CGE, explicó a Elonce que la actividad permitió compartir el trabajo que cada agrupación desarrolla durante el año. “Es un momento de encontrarse con las demás agrupaciones y compartir lo que vienen haciendo”, señaló.

Los coros que llegaron a Paraná

Del encuentro participaron el coro de jóvenes de Victoria, dirigido por Mauricio Otero, y el coro de niños de Rosario del Tala, a cargo de Lucía Gerobassoni.

También estuvieron presentes los coros de niños y jóvenes de La Paz, bajo la dirección de Pablo Pérez. Desde Colón y San José viajaron integrantes de las agrupaciones dirigidas por Macarena Gómez Delgado y Pablo Obrón.

Rodríguez contó que la organización comenzó meses atrás e incluyó la preparación del repertorio y de las presentaciones en el escenario. Además, señaló que algunos participantes de Colón se levantaron a las 3 de la mañana para viajar a Paraná.

La experiencia de cantar y compartir

La coordinadora destacó que los chicos suelen presentarse en escuelas e instituciones de sus localidades. Sin embargo, indicó que actuar en el Teatro 3 de Febrero es una experiencia especialmente esperada por los integrantes de los coros.

El proyecto de coros escolares tiene una extensa trayectoria en la provincia. Según recordó Rodríguez, sus comienzos se remontan al trabajo del maestro Mario Monti en la década de 1930, y encuentros similares también se realizaron en 2024 y 2025.

Coros de niños, jóvenes y docentes cantan en la peatonal

Después de las presentaciones en el teatro y en la plaza, los participantes tenían previsto almorzar y recorrer distintos puntos de la ciudad.

Las voces de los participantes

Jade, una de las integrantes que llegó desde Colón por primera vez con su coro, contó que disfrutó de la jornada. Al hablar de lo que más le gusta de estos encuentros, destacó la posibilidad de hacer nuevos amigos.

Joaquín, también de Colón, dijo que canta desde hace cinco años y que era su primera visita a Paraná con la agrupación. “Pude compartir con mis compañeros, mis amigos y pudimos cantar”, expresó.

Otro de los jóvenes explicó que su repertorio incluye rock nacional, zambas y chacareras. Sobre su vínculo con el canto, contó que la música lo acompaña desde chico y que le gustaría seguir dedicándose a ella.