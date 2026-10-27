Una empresa de fertilizantes cerró su planta en Campana y hay 137 empleos directos afectados

La empresa de fertilizantes Bunge comunicó el cierre de su planta en Campana, en el norte de la provincia de Buenos Aires. La decisión afecta a 137 trabajadores directos y, según estimaciones del sindicato, compromete alrededor de 250 puestos al sumar al personal de empresas contratistas.

La notificación del cese de actividades llegó el lunes por la tarde a los operarios y a la conducción del Sindicato del Personal Químico y Petroquímico de Zárate-Campana. Desde el gremio afirmaron que la medida fue comunicada sin aviso previo.

Según el relato sindical, la compañía cerró los portones del establecimiento e impidió el ingreso del turno noche. Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre las condiciones de desvinculación ni posibles reubicaciones, según informó IProfesional.

La situación de los trabajadores

El secretario general del gremio, Oscar Casco, sostuvo que ni los empleados ni la organización habían sido advertidos sobre el cierre. “El que entró a trabajar hoy no sabía que a la tarde lo iban a despedir. Nosotros tampoco”, afirmó al referirse a lo ocurrido el lunes.

El dirigente señaló que en mayo se había firmado un acuerdo paritario y que la empresa había realizado recientemente una parada de planta para renovar instalaciones. Esos antecedentes, según explicó, hicieron que la decisión resultara inesperada.

Los 137 puestos directos incluyen personal dentro y fuera de convenio. A ellos se suman trabajadores contratistas que prestaban servicios de vigilancia, comedor, limpieza y mantenimiento en el predio.

Qué producía la planta y qué plantea el gremio

El establecimiento está ubicado sobre la ruta 9, a la altura del kilómetro 79. Allí se elaboraban fertilizantes líquidos, principalmente tiosulfato de amonio y tiosulfato de potasio, utilizados para aportar nutrientes a los cultivos.

El sindicato vinculó el cierre de la planta de la empresa de fertilizantes con la apertura de importaciones y la competencia de productos extranjeros. Hasta el momento, Bunge no difundió una explicación oficial sobre los motivos de la decisión.

El gremio anticipó que presentará una denuncia ante las autoridades laborales y solicitará una audiencia urgente para tratar la situación del personal. También convocó a una concentración frente a las instalaciones y espera que se envíen los telegramas de despido a los trabajadores directos.