El Carnaval de Victoria se prepara para 2027: cuándo comenzará y cuántas noches tendrá

El Carnaval de Victoria ya tiene fechas para su edición 2027. La celebración se desarrollará durante cinco noches: el 23 y el 30 de enero, y el 6, el 7 y el 13 de febrero.

La definición del calendario llegó junto con la convocatoria a una licitación para avanzar con la organización de la fiesta. La medida fue establecida mediante el Decreto N.º 805 y contempla un monto mínimo de 450 millones de pesos.

La apertura de las ofertas está prevista para el 12 de noviembre, a las 9. El proceso permitirá avanzar en la preparación de una de las celebraciones tradicionales del verano en la ciudad entrerriana.

Los espacios previstos para la fiesta

El decreto contempla el nuevo predio multiespacio de la Vieja Estación y la calle Chulengo Núñez entre los lugares destinados al desarrollo del Carnaval. También incluye el bulevar Eva Perón, en el tramo comprendido entre las calles Ángel Balbi y San Martín.

En paralelo, para el lunes 26 de octubre estaba prevista una reunión con las expresiones interesadas en participar de la edición 2027. La convocatoria fue para las 20:30 en el SUM del Cine Teatro Victoria, ubicado en Alem 64.

El encuentro había sido planteado como una instancia para conocer propuestas e intercambiar ideas sobre la próxima celebración. Por el momento, no se informaron en la convocatoria los nombres de las agrupaciones que participarán.

La historia del Carnaval de Victoria

La celebración tiene una trayectoria ligada a la vida cultural de Victoria y a sus agrupaciones. En 1976, un decreto provincial reconoció a la ciudad como Capital Provincial del Carnaval Entrerriano, distinción que fue ratificada en 1984.

A lo largo de su historia, los corsos locales reunieron comparsas, murgas, músicos y carrozas. Entre los artistas vinculados a la fiesta se destacó Osvaldo Rey, cuyas carrozas formaron parte de los carnavales victorienses durante las décadas de 1970 y 1980.

En 2026, la ciudad conmemoró los 50 años de su reconocimiento como capital provincial. La próxima edición retomará esa tradición durante cinco noches, entre enero y febrero de 2027.