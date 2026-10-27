Robaron una bomba de desagote que protege a un barrio de inundaciones

Dos jóvenes de 26 y 17 años fueron sorprendidos cuando intentaban robar una batería de una bomba de desagote, ubicada en la zona de Defensa Costera, al final de calle Continuación Paraná, en la ciudad de Gualeguay.

El hecho se registró alrededor de las 21:50, durante una recorrida preventiva realizada por efectivos policiales en el sector de la bomba de agua ubicada al final de calle Continuación Paraná.

Según el informe policial, los uniformados observaron a dos hombres en inmediaciones de la instalación. Al advertir la presencia del patrullero, ambos intentaron retirarse rápidamente del lugar en bicicleta y descartaron una bolsa durante la huida.

Ante la actitud de los sospechosos, los efectivos iniciaron un seguimiento y lograron interceptarlos a pocos metros. Posteriormente, constataron que la instalación de desagote presentaba daños y que faltaba una batería.

Al revisar la bolsa que habían descartado durante la fuga, los policías encontraron la batería sustraída, junto con una barra metálica de aproximadamente 40 centímetros y una herramienta tipo llave francesa.

Los elementos fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia como parte de las actuaciones correspondientes.

Los involucrados fueron identificados como un hombre de 26 años y un adolescente de 17. Tras comunicar lo sucedido a la fiscal en turno, Maite Burruchaga, se dispuso la detención del mayor por el supuesto delito de robo en flagrancia.

En tanto, el menor fue entregado a sus progenitores y quedó supeditado a la investigación judicial.

Advirtieron que el robo podría afectar la prevención de inundaciones

Más allá de la sustracción de la batería, las autoridades advirtieron sobre las posibles consecuencias que este tipo de hechos puede provocar en la comunidad.

La instalación afectada forma parte de un sistema de bombas destinado al desagote del agua y a la prevención de inundaciones en un sector considerado vulnerable ante precipitaciones intensas.

El robo de componentes y los daños ocasionados en estos equipos pueden comprometer su funcionamiento, lo que podría reducir la capacidad de respuesta frente a una emergencia hídrica.

Esta situación adquiere especial relevancia ante la posibilidad de lluvias abundantes asociadas al fenómeno climático de El Niño, que podría generar mayores precipitaciones en la región durante los próximos meses.

Las autoridades remarcaron que las bombas de desagote cumplen una función fundamental para proteger viviendas y reducir los riesgos de anegamientos en sectores urbanos.

La sustracción de una batería puede afectar la disponibilidad operativa de estos equipos, especialmente cuando se necesita evacuar rápidamente el agua acumulada después de lluvias intensas.

En ese sentido, señalaron que los perjuicios ocasionados por estos hechos no se limitan al valor económico de los elementos robados, sino que pueden extenderse a numerosas familias que dependen del funcionamiento de la infraestructura.

Por último, se recordó la importancia de cuidar las instalaciones públicas y dar aviso inmediato a las autoridades ante movimientos sospechosos en sus inmediaciones.