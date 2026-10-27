Tren Paraná-La Picada: hay dos formaciones reparadas, pero una alcantarilla impide reanudar el servicio

El tren Paraná-La Picada continúa suspendido pese a que ya hay dos formaciones reparadas y en condiciones de funcionar. El secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, explicó a Elonce que el principal obstáculo para reanudar el servicio es una alcantarilla deteriorada en Colonia Avellaneda, que impide obtener la autorización de circulación.

Steren señaló que el servicio ferroviario permanece interrumpido desde el 8 de mayo y que, si bien el Gobierno nacional avanzó con la reparación del material rodante, todavía no están garantizadas las condiciones de seguridad de la infraestructura.

Además, confirmó que el ramal U15 quedó excluido del proceso de privatización ferroviaria nacional y pasó a depender de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), lo que permite avanzar en gestiones directas entre Nación y Provincia.

Por qué sigue suspendido el tren Paraná-La Picada

Steren recordó que la suspensión del servicio comenzó por el desgaste del material rodante de la única formación que estaba operativa.

“Cuando se suspendió el 8 de mayo el servicio de trenes fue porque la formación tenía un desgaste que no podía circular más, porque podía descarrilar”, explicó.

Tras la reparación de esa unidad, surgieron dificultades relacionadas con el estado de las vías, agravadas por las lluvias.

El principal inconveniente se encuentra en una alcantarilla ubicada en Colonia Avellaneda, cuya estructura presenta problemas de socavamiento. “ADIF dice que ya arreglaron la formación, pero la vía no está segura”, señaló el secretario.

De acuerdo a lo que aclaró, el organismo nacional es el encargado de evaluar las condiciones de la infraestructura y autorizar la circulación ferroviaria.

Aníbal Steren, secretario de Transporte de Entre Ríos (foto Elonce)

Dos formaciones listas y una tercera en reparación

El funcionario confirmó que actualmente existen dos formaciones en condiciones de funcionamiento y que se espera contar con una tercera antes de finalizar el año.

“Nación ha estado invirtiendo y ya tenemos dos formaciones que funcionan. La tercera va a estar funcionando a fin de año, pero todavía no tenemos la vía autorizada”, indicó.

Según detalló, el sector comprometido se encuentra aproximadamente 200 metros después de la estación de Colonia Avellaneda.

Steren sostuvo que el resto de la infraestructura, tanto hacia calle Racedo como desde la alcantarilla hasta La Picada, se encuentra en condiciones de circulación.

Sin embargo, mientras no se resuelva el problema y ADIF otorgue la autorización correspondiente, el servicio no podrá reanudarse.

Suspensión del tren Paraná-La Picada (archivo Elonce)

Una alcantarilla que necesita una solución definitiva

El secretario de Transporte explicó que la alcantarilla afectada presenta problemas recurrentes cada vez que se producen lluvias importantes.

Según describió, las reparaciones anteriores fueron insuficientes para evitar nuevos daños. “Siempre se ha socavado. Se han hecho parches y después la alcantarilla se vuelve a socavar con lluvia”, manifestó.

El funcionario indicó que actualmente existe un caño de aproximadamente un metro de diámetro, cuando la estructura necesitaría, según su evaluación, al menos tres conductos de dimensiones similares.

La intervención permitiría mejorar el escurrimiento del agua y evitar nuevos deterioros de la infraestructura ferroviaria.

El ramal U15 quedó fuera de la privatización

Steren también explicó que la Provincia realizó gestiones para excluir el ramal U15 del proceso de privatización ferroviaria impulsado por Nación.

El ramal se extiende hasta El Pingo, aunque el servicio de pasajeros se utiliza hasta La Picada.

Inicialmente, el tramo estaba incluido en la licitación de la línea General Urquiza, por lo que su habilitación dependía de las decisiones vinculadas con Belgrano Cargas.

“Logramos que en agosto el ministro Caputo firmara que ese ramal saliera de la licitación y pasara a ADIF”, destacó.

De esta manera, la continuidad del servicio quedó sujeta a las gestiones entre el Gobierno provincial y el organismo nacional responsable de la infraestructura.

La Provincia busca acordar las obras con Nación

El secretario sostuvo que la principal dificultad para reparar la alcantarilla no sería el costo de la obra, sino la jurisdicción nacional del terreno.

“Nadie puede intervenir sobre un terreno nacional. O lo tiene que hacer Nación o en algún momento con Provincia y Municipio tenemos que organizarnos”, explicó.

Steren aseguró que el tema fue planteado en reuniones de gabinete y comunicado al gobernador Rogelio Frigerio y al ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas. "No sé si es una cuestión de plata. Es una cuestión de jurisdicción. Una alcantarilla no sería un problema económico tan grande”, consideró.

Por último, remarcó que la Provincia continúa trabajando con Nación para resolver la intervención pendiente.

Hasta el momento, no hay una fecha confirmada para el regreso del tren Paraná-La Picada, que depende de la reparación de la infraestructura y de la autorización de ADIF.