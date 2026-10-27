Dos perros pitbull atacaron a una mujer y debió ser hospitalizada de urgencia

Una mujer de 46 años fue atacada por dos perros pitbull este lunes en la zona de 146 y 79, en Los Hornos, La Plata. El episodio le provocó heridas en distintas partes del cuerpo y motivó un operativo de asistencia. Tras recibir las primeras curaciones en la Unidad de Pronta Atención (UPA) 6, fue trasladada de urgencia a un hospital de La Plata.

El hecho fue reportado a través de un llamado al 911, lo que movilizó al personal del Comando de Patrullas hasta el lugar. Al llegar, los efectivos asistieron a la víctima y organizaron su traslado a un centro de salud.

Según el parte policial, la mujer presentaba mordeduras en ambas piernas, los dos brazos y la zona de las costillas.

Una vez en la guardia, la médica que la atendió constató que la víctima estaba lúcida y consciente. Allí recibió las primeras curaciones, aunque luego se dispuso su derivación urgente a un hospital de La Plata para que continuara con la atención médica correspondiente.

La investigación quedó caratulada como "lesiones" y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 3 de La Plata. En la causa también interviene el Juzgado de Garantías N° 3.