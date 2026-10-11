Un nene de 4 años murió tras el ataque de un pitbull en Buenos Aires y su madrina quedó detenida

Un nene de cuatro años murió tras ser atacado por un pitbull en una vivienda de Moreno, Buenos Aires. El menor estaba al cuidado de su madrina, de 31 años, quien fue aprehendida e imputada por homicidio culposo. Investigan las circunstancias del hecho.
Un nene de cuatro años murió tras ser atacado por un perro pitbull en una vivienda de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno. La víctima fue identificada como Homero Mauro Leonardo Fernández y, por el hecho, su madrina quedó aprehendida e imputada por homicidio culposo.
El trágico episodio ocurrió en una casa del barrio La Providencia, donde el pequeño había quedado al cuidado de una mujer de 31 años mientras sus padres se encontraban fuera del domicilio.
Según informaron fuentes policiales a TN, la madrina se habría ausentado durante algunos minutos. Cuando regresó, encontró al perro, que pertenecía a la familia, atacando al niño. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, el personal médico constató su fallecimiento.
Cómo ocurrió el ataque del pitbull
El hecho se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el ataque de un perro a un menor de edad. Efectivos del Comando de Patrullas acudieron a la vivienda y encontraron a la mujer en estado de shock.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la madrina manifestó que había salido por unos minutos y que, al regresar, descubrió al animal atacando al pequeño.
La Justicia busca determinar cómo se produjo el ataque, cuánto tiempo permaneció el niño sin supervisión y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron la tragedia.
La madrina fue imputada por homicidio culposo
Tras las primeras actuaciones, la Fiscalía dispuso la aprehensión de la mujer de 31 años y su imputación por el delito de homicidio culposo.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Carina Saucedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 del Departamento Judicial de Morón, quien deberá avanzar con la declaración de la acusada y resolver los próximos pasos procesales.
El homicidio culposo contempla situaciones en las que una muerte se produce como consecuencia de una conducta imprudente, negligente o contraria a los deberes de cuidado, sin intención de provocar el fallecimiento.
En este caso, los investigadores deberán establecer si existió una omisión en el deber de cuidado del menor y si esa conducta tuvo relación con el desenlace fatal. La imputación no implica una declaración de culpabilidad, que deberá determinarse mediante el proceso judicial.
Ordenaron una autopsia y el perro quedó bajo custodia
Como parte de las medidas dispuestas para esclarecer lo ocurrido, la Fiscalía ordenó trasladar el cuerpo del niño a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.
Por su parte, el perro quedó a disposición del área de Zoonosis del municipio de Moreno, mientras continúa la investigación.
Los resultados de las pericias y las declaraciones que se incorporen al expediente serán fundamentales para reconstruir la secuencia del ataque y determinar las eventuales responsabilidades.