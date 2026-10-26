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Paraná Siniestro vial en Paraná

Una camioneta chocó contra una moto y se incrustó en el portón de una casa en Paraná: dos heridos

El accidente ocurrió esta noche en la intersección de Rondeau y Garat. Tras chocar contra una moto, un utilitario Volkswagen Caddy subió a la vereda e impactó contra el portón de una vivienda. Los dos ocupantes del rodado menor resultaron heridos.

26 de Octubre de 2026
Choque en Paraná: dos heridos y una camioneta contra una casa.
Choque en Paraná: dos heridos y una camioneta contra una casa. Foto: (Bomberos Voluntarios).

REDACCIÓN ELONCE

El accidente ocurrió esta noche en la intersección de Rondeau y Garat. Tras chocar contra una moto, un utilitario Volkswagen Caddy subió a la vereda e impactó contra el portón de una vivienda. Los dos ocupantes del rodado menor resultaron heridos.

Un fuerte choque entre una camioneta y una moto en Paraná dejó dos personas heridas durante la noche de este lunes. El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles Rondeau y Garat, donde un utilitario terminó impactando contra el portón de una vivienda.

 

Según pudo conocer Elonce, el accidente involucró a una camioneta Volkswagen Caddy y una motocicleta en la que circulaban dos personas. Por circunstancias que deberán establecerse, ambos vehículos colisionaron en la mencionada esquina.

Como consecuencia del impacto, el conductor del utilitario perdió el control del vehículo, que subió a la vereda y terminó chocando contra el portón de ingreso de una propiedad.

 

Dos personas heridas y trasladadas al hospital

 

Fuentes de los Bomberos Voluntarios de Paraná confirmaron que los dos ocupantes de la motocicleta resultaron lesionados a raíz de la colisión.

Debido a las heridas sufridas, ambas personas debieron ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se precisó la gravedad de las lesiones.

 

El siniestro también provocó daños materiales en el utilitario y en el acceso de la vivienda contra el que terminó impactando. Las circunstancias en las que se produjo el accidente deberán ser determinadas.

Fuerte choque entre una camioneta y moto en Rondeu y Garat

Temas:

Choque Paraná siniestro vial
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