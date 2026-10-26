Sueldo UATRE: cuánto cobra un peón rural en octubre y noviembre de 2026

El sueldo UATRE para un peón rural alcanza los $1.248.298,53 mensuales, incluida una suma no remunerativa. La escala general se mantiene sin cambios en noviembre, aunque algunas actividades específicas tienen aumentos y remuneraciones diferenciadas.
El sueldo UATRE de los trabajadores rurales registró una actualización en octubre de 2026, de acuerdo con las escalas salariales homologadas por la Secretaría de Trabajo. El acuerdo entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades empleadoras establece que un Peón General percibe un básico mensual de $1.235.833,53, al que se suma un adicional no remunerativo de $12.465. Ambos conceptos totalizan $1.248.298,53, sin contar otros adicionales que pudieran corresponder.
Para noviembre, los trabajadores comprendidos en la escala general no tendrán una nueva actualización. Los importes establecidos desde octubre continuarán vigentes hasta el 31 de julio de 2027, según el cronograma del acuerdo. Sin embargo, determinadas actividades rurales cuentan con escalas particulares y aumentos previstos para otros meses.
La remuneración varía según la categoría, la especialización y las tareas desarrolladas. Los valores corresponden a salarios básicos sin comida ni Sueldo Anual Complementario (SAC), mientras que las sumas no remunerativas se incorporan de acuerdo con los anexos correspondientes.
Cuánto cobra un peón rural en octubre y noviembre
Para el personal permanente de prestación continua, la categoría Peón General tiene establecido un básico mensual de $1.235.833,53. A ese importe se agregan $12.465 no remunerativos, por lo que la suma de ambos conceptos asciende a $1.248.298,53 mensuales.
En el caso de los trabajadores remunerados por jornada, el jornal básico quedó fijado en $54.368,02, más $548,37 no remunerativos. De esta manera, el total de ambos conceptos alcanza los $54.916,39 por día trabajado.
La evolución salarial durante los últimos meses muestra que el básico del Peón General pasó de $1.114.473,79 en julio a $1.165.074,32 en agosto, $1.203.186,58 en septiembre y $1.235.833,53 en octubre. Esto representa una diferencia acumulada de $121.359,74 entre julio y octubre.
Escala salarial de UATRE según cada categoría
Las remuneraciones básicas del personal permanente de prestación continua presentan diferencias de acuerdo con las responsabilidades y especializaciones. El Peón General cobra $1.235.833,53, mientras que el Peón Único percibe $1.267.286,73. Para los peones de arroz, haras y cabañas, el básico asciende a $1.269.906,69, y para los ovejeros, a $1.280.012,44.
Los trabajadores que desempeñan oficios especializados, como albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, herreros, mecánicos, panaderos, pintores, jardineros y talabarteros, tienen un salario básico de $1.315.590,52. Por su parte, los ordeñadores de explotaciones tamberas perciben $1.323.953,65, mientras que aquellos que también cumplen funciones de carreros alcanzan los $1.363.083,96.
En otras categorías, los puesteros tienen un básico de $1.357.795,04; los tractoristas y maquinistas agrícolas, de $1.371.311,17; y los mecánicos tractoristas, de $1.439.808,93. Las remuneraciones más elevadas dentro de esta escala corresponden a los capataces, con $1.493.036,48, y a los encargados, con $1.572.503,85.
Cuánto cobran los tractoristas y trabajadores de cosecha
El acuerdo salarial también contempla remuneraciones superiores para quienes desarrollan tareas especializadas de recolección y cosecha de granos y oleaginosas, incluida la actividad arrocera.
Desde octubre, los tractoristas y maquinistas dedicados exclusivamente a estas labores tienen un salario básico mensual de $1.892.406,17, más $19.087,40 no remunerativos. La suma de ambos conceptos alcanza los $1.911.493,57.
Para quienes trabajan por jornada, el básico es de $83.365,17, al que se agregan $840,85 no remunerativos. Estos valores también se mantienen durante noviembre, según el cronograma salarial establecido.
Salarios para trabajadores de la actividad porcina
En la producción porcina, las remuneraciones varían según la categoría y el grado de especialización del trabajador. Desde octubre, el Peón General tiene un básico de $1.265.715,49, más $12.766,40 no remunerativos.
El Peón Porcino percibe $1.302.324,33 de básico y $13.135,65 adicionales, mientras que el Peón Porcino Especializado alcanza los $1.338.932,93, más $13.504,89 no remunerativos.
Para la categoría Encargado, el salario básico es de $1.628.273,25, al que se suman $16.423,27 no remunerativos. El acuerdo también dispone que, después de tres meses de desempeño, un Peón General debe ser promovido a Peón Porcino, salvo que reciba esa categoría con anterioridad.
Las actividades rurales con los salarios más altos
Los trabajadores dedicados a la aplicación de productos fitosanitarios cuentan con una escala diferenciada. El Peón Auxiliar tiene un básico mensual de $1.999.956,44, más $20.172,18 no remunerativos.
En tanto, el conductor de equipos autopropulsados percibe un básico de $2.890.011,27, más $29.149,55 no remunerativos, lo que eleva ambos conceptos a $2.919.160,82 mensuales.
En la actividad del cáñamo, el Operario de Campo No Calificado tiene un básico de $1.351.719,10 y el Operario Calificado, de $1.377.852,55. Por su parte, quienes trabajan en riego presurizado en Catamarca y La Rioja perciben $1.422.831,64, más $14.351,12 no remunerativos.
Qué trabajadores rurales reciben aumentos en noviembre
A diferencia de la escala general, la actividad olivícola tiene previsto un nuevo tramo salarial desde noviembre de 2026. Los incrementos alcanzan al personal de producción, mantenimiento, transporte, riego y categorías jerárquicas.
Entre los valores destacados, el Trabajador Calificado de Riego pasa de un básico de $1.475.742,39 en octubre a $1.524.017,32 en noviembre, más $16.700,79 no remunerativos.
Para el personal de producción y envasado, el trabajador no calificado percibe un básico de $1.294.676,25; el semicalificado, de $1.357.875,34; y el calificado, de $1.432.446,73. A esos importes se agregan las sumas no remunerativas correspondientes a cada categoría, publicó Iprofesional.
Cuánto cobran los trabajadores de mantenimiento y encargados
En el sector de mantenimiento de la actividad olivícola, el trabajador no calificado tiene un básico de $1.357.875,34, mientras que el semicalificado percibe $1.438.073,64. Para el trabajador calificado, la remuneración básica alcanza los $1.509.625,19.
Los trabajadores calificados de transporte y los auxiliares semicalificados tienen un básico de $1.432.446,73. En tanto, los trabajadores calificados de riego perciben $1.524.017,32, más el adicional no remunerativo establecido para noviembre.
Entre las categorías jerárquicas, los capataces tienen un básico de $1.565.663,86, los encargados cobran $1.639.702,17 y los encargados de calidad alcanzan los $1.685.976,12. La actividad olivícola tendrá otra actualización desde diciembre, con un cronograma salarial que se extiende hasta septiembre de 2027.
En consecuencia, el Peón General comprendido en la escala nacional de UATRE mantiene durante noviembre un total de $1.248.298,53 entre básico y suma no remunerativa, mientras que los trabajadores de actividades específicas deben consultar el acuerdo correspondiente para conocer sus remuneraciones.