El riesgo país subió casi 7% y superó los 760 puntos tras la victoria de Lula en Brasil

El riesgo país argentino alcanzó los 765 puntos básicos este lunes, mientras los bonos en dólares registraron fuertes bajas y las acciones argentinas en Wall Street retrocedieron hasta un 9%. La reacción de los mercados a la reelección de Lula agravó la volatilidad regional.
El riesgo país argentino se disparó casi un 7% este lunes 26 de octubre y alcanzó los 765 puntos básicos, en medio de una jornada de fuertes caídas de bonos y acciones. La reacción de los mercados a la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil generó una mayor volatilidad financiera en la región y profundizó las preocupaciones de los inversores sobre la economía argentina.
El indicador elaborado por J.P. Morgan alcanzó su nivel más elevado desde octubre de 2025. El movimiento estuvo acompañado por retrocesos en los títulos públicos denominados en dólares, mientras que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York registraron pérdidas cercanas al 9%.
Entre los bonos más afectados se encontraron el Bonar 2038, que cayó 2,3%; el Bonar 2041, con una baja del 2,2%; y el Bonar 2029, que retrocedió 1,8%. En Wall Street, las mayores pérdidas correspondieron a Grupo Supervielle (-8,3%), Telecom (-8,2%) y BBVA (-7,9%).
El impacto de las elecciones de Brasil en los mercados
La reelección de Lula, quien se impuso a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial, provocó una fuerte reacción inicial en los activos brasileños. La Bolsa de San Pablo llegó a suspender sus operaciones durante 30 minutos después de que el índice Bovespa registrara una caída superior al 10%.
El economista jefe de Puente, Eric Ritondale, explicó que las condiciones internacionales habían adquirido mayor influencia sobre los activos argentinos durante los últimos meses. "En estos últimos dos meses, el clima internacional pasó a ser el factor predominante, explicando cerca de dos tercios de la suba acumulada del riesgo país", señaló el especialista.
Desde IEB advirtieron que el ETF EWZ, que reúne a importantes compañías brasileñas, llegó a registrar una caída cercana al 27% en dólares durante las operaciones previas a la apertura del mercado.
Por qué subió el riesgo país argentino
Los analistas identificaron distintos factores detrás del incremento del indicador argentino. Además del escenario internacional, mencionaron las dudas sobre la evolución de la actividad económica y las necesidades de financiamiento del país durante 2027, cuando se celebrarán elecciones presidenciales.
Desde IEB explicaron que la diferencia de rendimiento entre los bonos que vencen durante la actual administración y aquellos con vencimiento posterior reflejaba, parcialmente, la incertidumbre de los inversores sobre la continuidad del programa económico.
Por su parte, Mariano Sardáns, CEO de FDI, atribuyó parte de la reacción del mercado brasileño a las preocupaciones sobre la política fiscal del gobierno de Lula y el crecimiento de su endeudamiento, publicó Ámbito.
Cómo puede afectar a la economía argentina
La consultora Cohen identificó tres canales principales por los cuales la situación de Brasil podría repercutir en Argentina: el comercial, el financiero y el sectorial.
En materia comercial, una depreciación del real podría afectar la competitividad de las exportaciones industriales argentinas, especialmente las del sector automotor, debido a la importancia de Brasil como destino de esos productos.
En el plano financiero, la caída de los activos brasileños incrementó la presión sobre los títulos de otros países de la región. A su vez, las empresas argentinas con operaciones en Brasil y las entidades bancarias quedaron entre las más expuestas a las fluctuaciones del mercado.
Desde Wise Capital también señalaron que los inversores seguían con atención las perspectivas políticas regionales y las próximas elecciones estadounidenses, por sus posibles consecuencias sobre las relaciones económicas internacionales.
La jornada dejó así un incremento del riesgo país, pérdidas en los bonos soberanos y fuertes retrocesos de las acciones argentinas, en un contexto marcado por la incertidumbre financiera regional.