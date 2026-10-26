El Niño amenaza la producción de tabaco en Misiones

El presidente de la Cámara del Tabaco de Misiones, Gustavo Piñeiro, manifestó su preocupación por las pérdidas que podrían sufrir los productores a raíz de las intensas lluvias, las granizadas y los fuertes vientos previstos para los próximos meses. Además, reclamó la liberación de recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) que permanecen pendientes de desembolso por parte de Nación.

La semana pasada se realizó la reunión de la mesa tabacalera, en la que participaron representantes del sector, integrantes del Ministerio del Agro y el diputado nacional Oscar Herrera Ahuad. Entre los principales planteos estuvieron los fondos pendientes y la necesidad de restablecer el diálogo con las autoridades nacionales.

Piñeiro explicó que uno de los principales motivos de preocupación del sector es la demora en la transferencia de recursos del Fondo Especial del Tabaco, tanto de partidas correspondientes al año pasado como de planes presentados durante 2026.

El dirigente detalló que el FET se distribuye en dos componentes: un 80% destinado a distintos beneficios para los productores y un 20% orientado a planes de apoyo y desarrollo productivo que las organizaciones tabacaleras deben presentar para su aprobación.

En el caso del 80%, los recursos se utilizan para el pago del retorno al productor, obras sociales, cobertura por daños de granizo y Caja Verde. En tanto, el 20% permanece bajo la órbita nacional hasta que se aprueban los proyectos presentados por las instituciones provinciales.

“Hay recursos del año pasado que sí están quedados en Buenos Aires y todavía no nos han enviado”, señaló Piñeiro, quien también mencionó demoras en la aprobación de iniciativas presentadas durante este año.

Como ejemplo, indicó que el plan vinculado con la obra social fue presentado en enero y todavía no contaba con una resolución. Según explicó, mientras esperan esos fondos, desde el sector deben sostener los recursos necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Consultado sobre el monto pendiente, estimó que a nivel nacional habría entre 26.000 y 27.000 millones de pesos sin transferir, aunque aclaró que se trata de una cifra aproximada.

Ante esta situación, sostuvo que la mesa tabacalera busca mejorar la comunicación con las autoridades nacionales y avanzar en la aprobación de los proyectos pendientes. En ese sentido, anticipó que esperan reunirse durante los primeros días de noviembre con el coordinador del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT), Marcelo Reinoso, para analizar alternativas que permitan agilizar los trámites.

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue el impacto de las condiciones climáticas sobre las chacras tabacaleras. Piñeiro advirtió que las últimas granizadas provocaron daños importantes y que algunos productores perdieron la totalidad de su producción.

“Este mes fue muy complejo. La granizada de estos últimos dos días fue bravísima. Han productores perdido el total de su producción”, expresó.

El presidente de la Cámara del Tabaco alertó que los pronósticos para noviembre, diciembre y enero podrían agravar el panorama, con lluvias intensas, vendavales, granizo y anegamientos que afectarían el desarrollo de los cultivos.

Según sostuvo, las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían reducir considerablemente los kilos de tabaco que se cosechen esta campaña y generar consecuencias económicas para las familias productoras.

“Tenemos muchísima posibilidad de que se vaya abajo nuestra producción y eso va a acarrear también después una situación económica bastante compleja dentro de los productores”, advirtió.

Frente a este escenario, remarcó la importancia de acelerar los mecanismos de asistencia para quienes sufran daños en sus plantaciones.

Piñeiro explicó que, ante una contingencia climática, los productores deben denunciar los daños en sus respectivas instituciones. Luego se realiza una inspección para determinar el alcance de las pérdidas y, con esa información, se elabora un plan que debe enviarse a Nación para su aprobación.

Una vez autorizado, se pueden gestionar los pagos destinados a compensar parte de los perjuicios ocasionados.

El dirigente consideró que el principal desafío será evitar que ese procedimiento se extienda demasiado, especialmente si se multiplican los daños durante los próximos meses.

“Lo que no podemos hacer es tardar mucho el año que viene en pagar a esos productores, porque va a haber muchísimo daño, muchísimo afectado”, afirmó.

En ese marco, planteó que las gestiones ante las autoridades nacionales deben apuntar a que los recursos lleguen lo antes posible, de modo que los productores puedan afrontar las pérdidas y continuar con su actividad.

Durante la entrevista, Piñeiro también se refirió a las posibilidades de que los pequeños productores abandonen el tabaco y se vuelquen hacia otras actividades agropecuarias ante las dificultades climáticas y económicas.

Al respecto, señaló que la diversificación no resulta sencilla para quienes trabajan en chacras de entre 10 y 15 hectáreas, debido a las limitaciones de superficie, la inversión necesaria y la falta de mercados estables para comercializar otras producciones.

Si bien reconoció que existen alternativas, como la yerba mate, la ganadería y la producción de verduras, sostuvo que cada actividad requiere condiciones específicas para garantizar su sustentabilidad.

“Tenés que tener una cadena sustentable, un equilibrio, tenés que buscar un mercado, continuidad. O sea, no es tan sencillo”, explicó.

Además, consideró que muchos productores cuentan con infraestructura y experiencia vinculadas específicamente al cultivo de tabaco, por lo que una reconversión productiva implicaría dificultades adicionales.

Piñeiro destacó que el tabaco continúa siendo una de las principales actividades productivas regionales que mantienen resultados comerciales en Misiones, aunque reconoció que el sector enfrenta desafíos tanto por las condiciones climáticas como por las demoras en la llegada de recursos nacionales.

La combinación de posibles pérdidas en las chacras y fondos pendientes mantiene en alerta a las organizaciones tabacaleras, que buscan respuestas para sostener a los productores durante la campaña.

En ese contexto, las próximas semanas serán importantes para avanzar en las gestiones ante Nación y definir mecanismos que permitan asistir a quienes resulten afectados por las contingencias climáticas. (Misiones Online)