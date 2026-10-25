Supermercados mayoristas lanzan una semana de descuentos en noviembre: cuándo comienza y qué productos incluye

Los supermercados mayoristas realizarán una nueva edición del Black Mayorista del 16 al 23 de noviembre, con ofertas en alimentos, bebidas y productos de limpieza. Participarán unos 200 comercios de todo el país, en medio de una caída sostenida del consumo.
Los supermercados mayoristas lanzarán una nueva semana de descuentos del 16 al 23 de noviembre en todo el país, con promociones especiales en alimentos, bebidas, artículos de higiene, perfumería y limpieza. La iniciativa, denominada Black Mayorista, buscará reactivar las ventas en un contexto de retracción del consumo.
La propuesta es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y contará con la participación de aproximadamente 200 comercios, tanto en sus sucursales físicas como a través de plataformas de venta online. Será la última edición del año.
Desde la entidad explicaron que la campaña reúne a fabricantes, distribuidores y mayoristas con el propósito de facilitar el acceso a productos esenciales y fortalecer el abastecimiento de pequeños comercios, como almacenes, autoservicios, kioscos y perfumerías.
Qué productos tendrán descuentos durante el Black Mayorista
Durante los ocho días de promociones, los establecimientos adheridos ofrecerán descuentos en diferentes categorías de consumo cotidiano. Entre ellas se encuentran alimentos, bebidas, productos de limpieza del hogar, artículos de higiene personal y perfumería.
La cámara empresaria destacó que la iniciativa pretende beneficiar tanto a consumidores particulares como a comerciantes que compran mercadería para abastecer sus negocios. "El consumidor espera oportunidades y ofertas para realizar la compra", señalaron desde el sector, al explicar la importancia de estas campañas frente a las dificultades que atraviesa el mercado.
Las ventas siguen en caída y preocupa el consumo
La nueva edición del Black Mayorista se realizará después de varios meses de resultados negativos para el consumo masivo. Según un informe de la consultora Scentia, las ventas registraron en septiembre una caída interanual del 1,2% y una disminución del 1% respecto de agosto, publicó NA.
De esta manera, el volumen comercializado acumuló una retracción del 2,7% durante los primeros nueve meses del año. Entre las categorías más afectadas se encontraron los productos perecederos, con una baja del 6,2%, y los artículos de limpieza, con una reducción del 4,4%.
La situación fue particularmente compleja para el canal mayorista, donde las ventas retrocedieron un 6,7% mensual. En la comparación interanual, las bebidas sin alcohol disminuyeron un 21,1%, mientras que higiene y cosmética registraron una caída del 9%.
Cómo consultar los supermercados adheridos
Desde CADAM remarcaron que el canal tradicional puede representar hasta el 55% de las ventas de consumo masivo, mientras que el mayorista incide en hasta el 10% del gasto de los hogares.
En Argentina existen más de 140.000 puntos de venta entre almacenes, perfumerías y comercios de limpieza, además de aproximadamente 20.000 autoservicios que dependen, en buena medida, de este circuito de abastecimiento.
Los interesados podrán consultar los supermercados y distribuidores participantes a través del sitio web de CADAM, donde se informarán las direcciones de los establecimientos adheridos y los enlaces a sus respectivas tiendas virtuales.