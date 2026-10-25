Un supermercado ofrece hasta 70% de descuento en productos para el hogar: precios y artículos incluidos

La cadena de supermercados Jumbo lanzó descuentos de hasta el 70% en artículos de cocina, bazar y decoración. La promoción incluye sartenes, ollas, relojes, cuadros y accesorios para el hogar. Los precios y las opciones de compra.
Jumbo ofrece descuentos de hasta el 70% en productos para el hogar, con promociones que abarcan más de 100 artículos de cocina, bazar y decoración. La cadena de supermercados incorporó rebajas en utensilios, accesorios y objetos decorativos, disponibles en sucursales físicas y a través de su tienda online.
La propuesta forma parte de las estrategias comerciales de las grandes cadenas de supermercados, que ampliaron su oferta más allá de los alimentos y las bebidas. Actualmente, estos establecimientos comercializan electrodomésticos, indumentaria y artículos para el hogar, con promociones destinadas a distintos presupuestos.
Entre las principales ofertas de Jumbo se encuentran productos de marcas como Hudson, Carol y Krea, con descuentos que varían entre el 25% y el 70%, según el artículo seleccionado.
Descuentos de Jumbo en artículos de cocina
La línea de cocina Hudson presenta una rebaja del 25% en distintos utensilios. Entre los precios publicados se encuentra una sartén a $32.786, una bifera a $34.836 y un wok a $42.486.
La misma marca también ofrece una cacerola a $51.936, dentro de una selección de productos destinados a la preparación de comidas.
Por su parte, Carol cuenta con descuentos del 70% en artículos seleccionados. Entre las opciones disponibles figuran una sartén a $33.239 y un wok a $56.744.
Rebajas en moldes, asaderas y fuentes
Otra de las marcas incluidas en la promoción es Krea, que ofrece un 40% de descuento en diferentes productos de bazar.
La selección comprende moldes, asaderas y fuentes fabricadas en materiales como porcelana, vidrio templado y cerámica.
Estas promociones permiten acceder a utensilios de uso cotidiano y artículos destinados a renovar el equipamiento de la cocina, con distintos niveles de descuento según la marca.
Productos de decoración con hasta 70% de descuento
La liquidación también incluye artículos decorativos. En un relevamiento realizado en la sucursal de Jumbo Palermo se identificaron distintos productos con rebajas del 70%, aplicables con todos los medios de pago.
Entre las ofertas se destacan relojes de pared de la marca Krea desde $2.639 y cuadros decorativos con motivos de playa desde $1.199. También se encuentran cuadros de aplicación Hoja a $8.069.
La promoción alcanza, además, a canastos de mimbre y fibra natural, cajas decorativas de cerámica a $6.734, espejos de pared a $7.049 y portarretratos de la línea Cairo desde $2.924.
Cómo comprar los productos en oferta
La selección de artículos para el hogar se completa con floreros de cerámica y vidrio, portavelas y otros accesorios destinados a distintos ambientes.
Según informó la cadena, las promociones se encuentran disponibles tanto en sus sucursales como en su plataforma de comercio electrónico, donde los clientes pueden consultar los artículos incluidos.
Jumbo ofrece alternativas de compra con envío a domicilio o retiro sin cargo en sucursal. Los precios, el stock y la disponibilidad de las promociones pueden variar según el local y el momento de la compra, por lo que se recomienda verificar las condiciones antes de concretar la operación.