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Policiales Siniestro vial en el departamento Colón

Se descompensó mientras conducía, perdió el control del auto y chocó contra dos palmeras

Un hombre de 49 años sufrió una descompensación mientras circulaba por la Ruta 130, a la altura de Villa Elisa. El vehículo se salió de la calzada e impactó contra dos palmeras. El conductor y su pareja fueron hospitalizados con lesiones leves.

25 de Octubre de 2026
Accidente en Ruta 130: se descompensó y chocó dos palmeras.
Accidente en Ruta 130: se descompensó y chocó dos palmeras. Foto: P.E.R.

Un hombre de 49 años sufrió una descompensación mientras circulaba por la Ruta 130, a la altura de Villa Elisa. El vehículo se salió de la calzada e impactó contra dos palmeras. El conductor y su pareja fueron hospitalizados con lesiones leves.

Un hombre de 49 años se descompensó mientras conducía por la Ruta Provincial 130, perdió el control de su automóvil y terminó chocando contra dos palmeras ubicadas a un costado del camino. El siniestro vial ocurrió este domingo por la tarde, a la altura de Villa Elisa, en el departamento Colón.

 

El accidente se registró alrededor de las 18, en el kilómetro 19,1 de la ruta. Según informaron las autoridades, el conductor circulaba en un Fiat Cronos en sentido norte-sur, acompañado por su pareja, cuando sufrió un problema de salud repentino.

 

Como consecuencia de la descompensación, el automovilista perdió el dominio del vehículo, se salió de la calzada e impactó de frente contra dos palmeras situadas en la banquina.

 

Trasladaron a los ocupantes al hospital

 

Tras el choque, personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al lugar para asistir a los ocupantes del automóvil.

 

El conductor y su pareja fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Roque de Villa Elisa, donde recibieron atención médica.

 

De acuerdo con la información oficial, ambos sufrieron lesiones leves, pese a las características del impacto contra las palmeras.

Temas:

Choque ruta 130 Accidente Colón
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