Mundial de Canotaje en Gualeguaychú: Tito Palacios celebró el éxito y contó cómo nació el sueño

El Mundial de Canotaje en Gualeguaychú llegó a su fin este domingo después de siete días de competencia, con una convocatoria que sorprendió a las delegaciones internacionales. Roberto “Tito” Palacios, deportista local y uno de los principales impulsores del campeonato, compartió con Elonce su experiencia, recordó cómo surgió la iniciativa y destacó el acompañamiento del público. Además, celebró las medallas de oro y plata que consiguió durante el certamen.

La competencia marcó un acontecimiento histórico, ya que fue la primera vez que Sudamérica recibió un Mundial de Canotaje Maratón. La ciudad entrerriana fue elegida como sede de un evento que reunió a representantes de distintos países y tuvo al río Gualeguaychú como escenario principal.

Palacios, quien participó en 13 campeonatos mundiales a lo largo de su trayectoria, aseguró que nunca había presenciado una convocatoria semejante. “Yo tengo 13 campeonatos mundiales con este y es la primera vez en la historia que veo la cantidad de gente”, expresó, al describir el entusiasmo que acompañó cada jornada.

Cómo nació la idea de organizar el Mundial en Gualeguaychú

El deportista recordó que la posibilidad de recibir el campeonato surgió a partir de conversaciones con dirigentes del canotaje, cuando se abrió la oportunidad de presentar una candidatura argentina para organizar el certamen.

“Mauricio Caffa, que es el presidente de la Confederación, me dijo: ‘Tito, ¿qué te parece un Mundial?’. Yo le respondí: ‘Vamos para adelante’, porque sabíamos que podíamos hacerlo”, relató sobre los primeros contactos.

En aquel momento, Gualeguaychú debía competir con otras posibles sedes internacionales, entre ellas Azerbaiyán. Palacios decidió impulsar la propuesta y buscar acompañamiento para concretar la organización. “Hablé con un amigo, Luisito, y le pregunté: ‘¿Qué te parece un campeonato mundial en Gualeguaychú?’. Me respondió: ‘Vamos para adelante’. Creo que el sueño se cumplió”, recordó.

Una convocatoria que sorprendió a un experimentado deportista

Al realizar un balance de la semana, Palacios aseguró que la respuesta de los espectadores fue uno de los aspectos más significativos del campeonato. Su experiencia internacional le permitió comparar el ambiente vivido en Gualeguaychú con otras competencias de la disciplina.

“Esto que se ha vivido en Gualeguaychú, en Argentina, no se ha visto en otros países. No existe”, afirmó, al destacar la presencia de vecinos que acompañaron las pruebas durante toda la semana.

El deportista también valoró la capacidad organizativa de la ciudad y el trabajo realizado para recibir a las delegaciones. “No teníamos nada que envidiarles a otros clubes o países. Sabíamos que podíamos organizar un campeonato mundial y así fue”, sostuvo.

Las medallas de oro y plata de Tito Palacios

Además de su participación en la organización, Palacios tuvo una intensa semana como competidor. El lunes disputó la prueba de C1 Máster A, una categoría de menor edad que la suya, y consiguió la medalla de plata, detrás de un representante de República Checa y por delante del entrerriano Claudio Paiva, de Colón.

“No sabía si iba a poder llegar al podio, pero había que pelearlo igual. Quedé segundo, detrás de Checa y delante de mi compañero Claudio Paiva, de Colón, por Argentina”, relató sobre aquella competencia.

Al día siguiente, ambos deportistas compartieron embarcación en la prueba de dobles y lograron subir a lo más alto del podio. “El martes corrimos bote doble con Claudio, pudimos completar la vuelta y llegar a la medalla de oro”, recordó.

El desafío de competir contra deportistas de élite

Palacios también decidió participar en las pruebas de categoría senior, pese a que habitualmente compite como máster. La decisión estuvo vinculada con su deseo de representar a la ciudad y completar las competencias frente al público local.

“El jueves corrí la élite en C1 senior. Siendo máster, en realidad no puedo competir con ellos, pero estaba en mi ciudad y quería cumplir con la gente”, explicó sobre su participación individual.

El domingo volvió a competir junto a Claudio Paiva en la prueba de larga distancia, nuevamente frente a deportistas de la categoría élite. Aunque reconoció las diferencias físicas y deportivas, destacó la importancia de completar el recorrido. “Le dije a Claudio: ‘Por la gente tenemos que llegar’. Y fue así”, manifestó.

El trabajo del Club Regatas y la posibilidad de otro Mundial

Al evaluar la organización, Palacios consideró que Gualeguaychú demostró estar preparada para recibir acontecimientos deportivos de alcance internacional y expresó su deseo de que la experiencia pueda repetirse.

“Le mostramos al mundo que Gualeguaychú está preparado para este tipo de eventos. Ojalá no pase mucho tiempo y lo volvamos a tener acá”, afirmó.

También destacó el acompañamiento del Club Regatas y de las instituciones deportivas que participaron en los preparativos. “Desde el Club Regatas apoyamos a la federación desde un principio. Tenemos un gran grupo de trabajo que se puso a disposición para que todo saliera bien y creo que lo logramos”, señaló.

El agradecimiento a los vecinos de Gualeguaychú

Después de una semana de actividad, Palacios adelantó que dedicará los próximos días a descansar y reorganizar las instalaciones utilizadas durante el campeonato. Sin embargo, explicó que el Club Regatas todavía tiene compromisos nacionales previstos hasta diciembre. En el cierre de la entrevista con Elonce, el deportista reservó sus palabras más emotivas para quienes acompañaron las competencias desde las orillas del río. “La gente hizo el mundial durante toda la semana”, aseguró.

Finalmente, recordó que la presencia de espectadores se mantuvo incluso durante las jornadas laborales. “Era lunes y estaba lleno, era martes y estaba lleno. La gente no se iba”, expresó.

“Es impagable esto. Creo que lo hemos disfrutado de la mejor manera”, concluyó Palacios, quien cerró el Mundial con dos medallas y la satisfacción de haber contribuido a concretar un acontecimiento histórico para el canotaje argentino.