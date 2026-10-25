Mundial de Canotaje: la paranaense Maslein destacó el apoyo del público

El Mundial de Canotaje Maratón 2026 finalizó este domingo en Gualeguaychú con una destacada participación entrerriana. Micaela Maslein, representante del Club Náutico Paraná, consiguió el sexto puesto junto a Magui Garro en K2 damas senior. En diálogo con Elonce, la deportista analizó el resultado, reconoció que aspiraban a una mejor ubicación y valoró el acompañamiento del público durante una exigente competencia.

La dupla argentina debió recuperarse de un inconveniente que le hizo perder posiciones durante la regata. A pesar de esa dificultad, ambas palistas lograron reducir la distancia con sus rivales y superar a otras embarcaciones en el tramo final.

“Esperábamos un poquito más, porque sentíamos que teníamos nivel para pelear más adelante. Tuvimos un pequeño error que nos costó caro, pero después hicimos una muy buena regata. Fuimos acortando distancias, alcanzando y pasando gente”, explicó Maslein.

Una remontada acompañada por el aliento del público

La representante paranaense destacó que la reacción de la dupla fue celebrada por los espectadores que siguieron la competencia desde distintos sectores del circuito.

“Se sentía mucho la hinchada cuando pasábamos porque se daban cuenta de que íbamos cada vez más adelante. Eso nos daba más fuerza porque alentaban desde todos lados, desde el puerto, desde enfrente y desde el puente”, relató.

El sexto puesto repitió el resultado que Maslein y Garro habían conseguido en el Mundial de Rumania 2021. Aunque buscaban superar aquella actuación, la deportista aseguró que terminaron conformes con el esfuerzo realizado.

“Nos queda la espinita porque buscábamos un poco más, pero lo disfrutamos mucho y estamos muy contentas”, manifestó.

El viento y las bajas temperaturas complicaron la prueba

Las condiciones meteorológicas también representaron un desafío durante la última jornada. La competencia se desarrolló con bajas temperaturas, lloviznas y viento, factores que exigieron una preparación especial para afrontar aproximadamente dos horas de esfuerzo.

Maslein explicó que habían previsto las condiciones climáticas y preparado la indumentaria adecuada. Sin embargo, señaló que el viento en contra fue uno de los principales obstáculos, especialmente porque durante buena parte del recorrido avanzaron sin otras embarcaciones a su lado.

“Lo que estuvo muy duro fue el viento. Cada vez que íbamos con viento en contra se hacía muy difícil, más porque nosotras íbamos solas, sin nadie tirando a la par”, comentó.

El oro en máster y una experiencia especial junto a su padre

Además del sexto puesto en senior, Maslein celebró una medalla de oro en la categoría máster junto a Magui Garro, en una competencia que también les permitió prepararse para la prueba principal del domingo.

Otro momento especial fue la posibilidad de competir junto a su padre, de 58 años, quien participó en una categoría de menor edad para compartir la embarcación con ella.

“El martes con mi papá fue una experiencia muy linda, muy emocionante. Él estaba muy contento. Competimos con gente más joven y lo hicimos muy bien, no quedamos tan lejos de los primeros”, recordó.

El balance de los representantes del Club Náutico Paraná

Maslein también destacó el desempeño de los deportistas del Club Náutico Paraná, a quienes acompañó durante toda la semana. Entre ellos mencionó a Brunella, que afrontó su primera competencia individual en un Mundial de Maratón, y a Lara, quien mostró una evolución respecto de la temporada anterior.

“Todos se sintieron muy preparados para pelear. Brunella compitió a la par de países de élite y Lara, que el año pasado había tenido dificultades, esta vez lo hizo mucho mejor”, señaló.

La palista también valoró el regreso de Valta a las pruebas de maratón, después de haberse preparado para competencias de velocidad. Según explicó, los resultados reflejaron el trabajo realizado por los representantes de la institución paranaense.

Una experiencia que superó las expectativas

Al evaluar el significado de disputar un campeonato mundial en Entre Ríos, Maslein destacó la organización y la respuesta de los espectadores, que acompañaron las pruebas durante toda la semana.

“El acompañamiento de la gente fue increíble. Para nosotros es algo muy raro porque nunca tenemos tanta gente alentando. Escuchaba a las españolas decir que se sentían estrellas porque todos les pedían fotos y autógrafos”, contó.

La deportista consideró que el certamen permitió mostrar la pasión con la que se vive el canotaje en Argentina y destacó que la experiencia superó las expectativas de los participantes. Finalmente, contó que el Club Náutico Paraná suspendió sus actividades habituales durante la semana para acompañar el campeonato. “Estaban todos acá haciendo el aguante”, concluyó.