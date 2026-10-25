Allanaron tres viviendas por fotos de alumnas alteradas con inteligencia artificial y secuestraron 11 celulares

Tres allanamientos por fotografías de alumnas alteradas con inteligencia artificial se realizaron este sábado en Villa Adela, Puerto Yeruá y Calabacilla, en el departamento Concordia. La Policía secuestró 11 teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para avanzar en la investigación.

La causa involucra a tres estudiantes de la Escuela Agrotécnica Nº 24 General San Martín, ubicada en Estación Yuquerí, en la zona de Estancia Grande, sobre la Ruta Nacional 14.

Según informó Concordia Policiales, los adolescentes habrían utilizado herramientas de inteligencia artificial para modificar fotografías de tres compañeras y simular que aparecían con la parte superior del torso sin ropa.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la comisaría de Calabacilla, encabezado por el comisario Pedro Cepeda, bajo las directivas de la fiscal de Género, Agustina Solé. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Familia y Menores.

Secuestraron 11 celulares durante los allanamientos

Los efectivos realizaron tres procedimientos en domicilios de Villa Adela, Puerto Yeruá y Calabacilla, donde incautaron un total de 11 teléfonos celulares.

Los dispositivos serán sometidos a pericias para determinar si contienen información relacionada con la presunta manipulación y difusión de las imágenes.

La investigación busca establecer cómo se generaron las fotografías alteradas, si fueron compartidas y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos denunciados.

El reclamo de las familias en la escuela

El caso tomó estado público el viernes, cuando familiares de estudiantes se presentaron en la institución educativa para reclamar por lo ocurrido.

De acuerdo con El Concordiense, alumnos de tercer año habrían utilizado inteligencia artificial para modificar fotografías de compañeras y generar imágenes que simulaban desnudez.

La situación provocó malestar entre las alumnas afectadas y sus familias. También hubo estudiantes que manifestaron su disconformidad con lo sucedido.

Durante el reclamo se registraron inconvenientes en el ingreso y egreso del establecimiento. Según los reportes periodísticos, el portón principal fue cerrado momentáneamente y se habría impedido la salida de los colectivos escolares.

La situación se normalizó después de las 13.

La intervención policial y la investigación judicial

Ante el conflicto, personal de la comisaría de Calabacilla acudió a la escuela para intervenir y mediar entre las familias y las autoridades educativas. Los efectivos labraron un acta e invitaron a las partes a presentar las denuncias correspondientes para avanzar con las actuaciones.

Tras la intervención policial, las personas presentes se retiraron sin que se informaran nuevos inconvenientes. La investigación continuó el sábado con los allanamientos ordenados por la Justicia y el secuestro de los dispositivos electrónicos.