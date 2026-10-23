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Policiales Intervención policial en una escuela de Entre Ríos

Denunciaron que alumnos usaron inteligencia artificial para crear imágenes íntimas de compañeras en Concordia

Padres de estudiantes de una escuela agrotécnica reclamaron luego de conocer que tres adolescentes de 14 años habrían utilizado inteligencia artificial para modificar fotografías de tres alumnas y simular desnudez parcial. La Policía intervino para mediar en el conflicto.

23 de Octubre de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Radiofónica.

Padres de estudiantes de una escuela agrotécnica reclamaron luego de conocer que tres adolescentes de 14 años habrían utilizado inteligencia artificial para modificar fotografías de tres alumnas y simular desnudez parcial. La Policía intervino para mediar en el conflicto.

Un grupo de padres de alumnas de la Escuela Agrotécnica General San Martín, ubicada en la zona de Calabacilla, departamento Concordia, protagonizó este viernes un reclamo luego de tomar conocimiento de que tres estudiantes habrían utilizado inteligencia artificial para crear imágenes íntimas falsas de sus compañeras. La situación motivó la intervención policial en el establecimiento educativo.

 

Según informó Concordia Policiales, el episodio se registró durante el mediodía, cuando familiares de las estudiantes afectadas se presentaron en la institución para reclamar explicaciones por lo sucedido.

 

De acuerdo con las primeras actuaciones, los involucrados serían tres adolescentes de 14 años, quienes presuntamente utilizaron fotografías de tres alumnas y las modificaron mediante herramientas de inteligencia artificial para hacerlas aparecer con la parte superior del torso sin ropa.

 

 

Intervención policial y reclamo de los padres

 

Ante la situación, personal de la comisaría de Calabacilla, a cargo del comisario Pedro Cepeda, acudió al establecimiento educativo para intervenir en el conflicto y mediar entre los familiares y las autoridades escolares, publicó Concordia Policiales.

 

Foto: Captura de video.
Foto: Captura de video.

 

Durante el procedimiento, los efectivos policiales labraron un acta para dejar constancia de lo ocurrido. Además, se invitó a las partes involucradas a realizar la correspondiente denuncia formal en la dependencia policial, con el objetivo de avanzar en las actuaciones del caso.

 

Hasta el momento, la información disponible señala que se trata de una presunta manipulación de fotografías mediante inteligencia artificial. No se precisó si las imágenes fueron difundidas fuera del ámbito escolar ni qué medidas adoptaron las autoridades educativas respecto de los estudiantes señalados.

Temas:

manipulación de imágenes IA escuela Entre Ríos
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