Liberaron al aguará guazú rescatado en Gualeguay tras tres meses de recuperación

El animal había sido encontrado en julio en el patio de una vivienda rural de Gualeguay. Tras su rehabilitación en la Reserva El Potrero, fue liberado el 19 de octubre con un collar satelital y un microchip para monitorear sus movimientos.
El aguará guazú rescatado en Gualeguay fue liberado el 19 de octubre, después de permanecer más de tres meses bajo cuidados y rehabilitación en la Reserva de Usos Múltiples El Potrero, ubicada en Gualeguaychú. El ejemplar regresó a su hábitat natural equipado con un collar de rastreo satelital y un microchip que permitirán seguir sus desplazamientos.
El animal había sido encontrado el 8 de julio en el patio de una vivienda de la Segunda Sección Chacras de Gualeguay. Tras su rescate, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos dispuso su traslado a la reserva para iniciar el proceso de recuperación.
La liberación se realizó en el marco del Programa de Reintroducción del Aguará Guazú, con la participación de equipos técnicos de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, personal de coordinación y guardaparques de El Potrero.
Cómo fue la recuperación del aguará guazú
Durante su permanencia en la reserva, especialistas de El Potrero y de la Fundación Temaikèn realizaron estudios y evaluaciones para determinar el estado sanitario del ejemplar y establecer si estaba en condiciones de regresar a la naturaleza.
El animal atravesó un período de cuarentena y posteriormente fue trasladado a un corral de presuelta, donde pudo adaptarse progresivamente a las condiciones del ambiente.
Una vez confirmada su aptitud, los equipos técnicos concretaron la liberación en un entorno adecuado para la especie.
El seguimiento mediante un collar satelital
Antes de su liberación, el aguará guazú recibió un collar de rastreo satelital y un microchip, dispositivos que permitirán conocer sus movimientos y evaluar su adaptación a la vida silvestre.
“Estas herramientas permitirán monitorear sus desplazamientos y obtener información sobre su adaptación al ambiente natural, aportando datos para evaluar los resultados del proceso de reintroducción”, explicaron desde Áreas Naturales Protegidas.
El director de Áreas Naturales, Pablo Aceñolaza, destacó la importancia del programa para la conservación de la especie en Entre Ríos.
“Contar con un programa de reintroducción que ya está en marcha nos permite avanzar desde las acciones de rescate y rehabilitación hacia una estrategia planificada de conservación”, expresó.
Además, señaló: “Cada liberación requiere trabajo técnico, seguimiento y articulación entre instituciones. El monitoreo de los ejemplares nos permitirá evaluar los resultados y generar información para fortalecer la recuperación del aguará guazú en la provincia”.
Una especie protegida en Entre Ríos
El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) fue declarado Monumento Natural Provincial mediante la Ley Nº 11.079, por lo que su conservación constituye una prioridad para Entre Ríos.
El Programa de Reintroducción, aprobado mediante la Resolución Nº 953/25 de la Secretaría de Ambiente, tiene como objetivo establecer una población viable de la especie en la Reserva El Potrero y contribuir a su conservación regional.
La liberación del ejemplar rescatado en Gualeguay forma parte de esa estrategia, que combina rescate, rehabilitación, reintroducción y seguimiento de los animales.