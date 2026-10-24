Murió Marcelo Trepat, actor de “Montaña rusa”, “La niñera” y “Los simuladores”

El actor y cantante Marcelo Trepat murió a los 62 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices. El artista construyó una extensa carrera en la televisión, el cine y el teatro musical, con participaciones en producciones reconocidas como Montaña rusa, La niñera y Los simuladores.

La noticia se conoció este sábado 24 de octubre y generó repercusiones en el ambiente artístico. Desde la entidad que nuclea a los intérpretes expresaron sus condolencias a los familiares, amigos y colegas del actor.

Trepat nació el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Su vínculo con la actuación comenzó durante la infancia, cuando tomó clases de teatro en la Escuela 22 de su ciudad natal. Con el paso de los años, desarrolló una carrera que lo llevó a participar en importantes producciones teatrales y televisivas.

Marcelo Trepat y sus trabajos en la televisión argentina

En la pantalla chica, Trepat formó parte de ficciones que alcanzaron gran popularidad entre el público argentino. Entre ellas se destacaron Montaña rusa y La niñera, además de su participación en Los simuladores, la exitosa serie creada por Damián Szifron.

En esta última producción interpretó a Ortiz de Ocampo en el episodio “Seguro de desempleo”. También trabajó junto a Georgina Barbarossa en distintos ciclos televisivos, como Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina.

Su recorrido incluyó, además, la miniserie rusa V ritme tango, conocida en español como Al ritmo del tango, protagonizada por Natalia Oreiro. En cine, participó en Cicatrices, dirigida por Patricio Coll, y en el cortometraje Te querré mientras viva, de Agustín Barroso.

Su paso por “Drácula” y los grandes musicales

Uno de los hitos de su trayectoria llegó en 1991, cuando integró el elenco original de Drácula, el musical, la obra de Pepe Cibrián y Ángel Mahler que se estrenó en el Luna Park. Allí interpretó a Lord Arturo, en una producción que se convirtió en una referencia del teatro musical argentino.

A lo largo de su carrera, también participó en espectáculos como Mi bella dama, El violinista en el tejado y Zorba. En esas producciones compartió escenario con figuras reconocidas del espectáculo nacional, entre ellas Pepe Soriano, Rita Cortese, Víctor Laplace y Raúl Lavié.

Otro de sus trabajos destacados fue Cabaret, donde interpretó a Cliff Bradshaw durante las temporadas de 2007 y 2008, bajo la dirección de Ariel del Mastro. También formó parte de Te quiero, sos perfecto… cambiá, con dirección de Ricky Pashkus, y de Visitando al señor Green, junto a Pepe Soriano.

Su experiencia con Les Luthiers y el teatro infantil

Entre 2009 y 2012, Trepat se desempeñó como reemplazante de integrantes de Les Luthiers. Durante ese período cubrió funciones actorales y vocales, especialmente en los roles de Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich, en espectáculos como Lutherapia y ¡Chist!.

Su trayectoria también incluyó propuestas destinadas al público infantil. Participó en La familia Frankenstein y en Doña Disparate y Bambuco, la obra de María Elena Walsh en la que interpretó a Bambuco junto a Georgina Barbarossa. En 2002, además, integró el elenco de Mi bello dragón, de Enrique Pinti, en el Teatro Maipo.

Como cantante, formó parte de la grabación colectiva de Rutas del alma, realizada en 1998 junto al Coro Kennedy y otros artistas.

Los últimos años de Marcelo Trepat en Córdoba

Desde 2008, el actor estaba radicado en Villa Giardino, localidad ubicada en el Valle de Punilla, Córdoba. Su vínculo con ese lugar había comenzado años antes, a través de visitas a la casa de descanso de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

En 1997 había comprado un terreno en la localidad y, después de finalizar su participación en Cabaret, decidió instalarse allí de manera permanente.