Lali Espósito invitó a Tini Stoessel a su casamiento y reveló qué le respondió la cantante

Lali Espósito confirmó que invitó a Tini Stoessel a su casamiento y reveló que la cantante está evaluando su agenda para poder asistir. La artista hizo las declaraciones durante una entrevista en la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina, donde también recordó cómo se gestó la presentación conjunta que protagonizaron en River Plate.

“Sí, claro. Nos invitamos. Estoy invitada a su boda. Ella está invitada a la mía”, afirmó Lali al ser consultada sobre el intercambio de invitaciones entre ambas.

La cantante explicó que su celebración será pequeña y que, por ese motivo, le dio libertad a Tini para decidir si podrá acompañarla. “Yo hago una boda muy, muy pequeñita. Casi que le digo: ‘Si tenés pa... que sea tan chiquito, o sea, tomá tu decisión tranquila’”, expresó.

“Pero ella está viendo su agenda porque tiene ganas de venir, así que también muy generosa en ese sentido”, agregó sobre la posibilidad de que Stoessel esté presente en el festejo.

Cómo surgió la presentación de Lali y Tini en River

Durante la charla con la periodista Maite Peñoñori, Lali también recordó cómo surgió la idea de invitar a Tini y a Marilina a su show en River Plate, donde las tres compartieron escenario en una presentación que sorprendió al público.

“Estaba medio jugada yo y de pronto estaba trabajando en la oficina y vi la foto del momento. Fue así, lo pensé. Agarro el teléfono, le escribo a Tini, le escribo a Marilina”, relató.

La intérprete de “Fanático” reconoció que tuvo dudas sobre la respuesta de Stoessel, ya que su colega estaba atravesando una etapa de intensa actividad profesional con su gira y sus espectáculos.

“Tini estaba con una gira enorme, muy ajetreada. Entonces dije: bueno, no es que capaz no solo no puede, sino que está cansada. Digo, está con una movida enorme con sus shows”, recordó.

Sin embargo, ambas aceptaron rápidamente la propuesta. “Las dos me dijeron: ‘Sí, obvio’”, contó Lali.

También destacó la predisposición de Marilina para participar del momento musical. “Yo no le puedo decir que no a ‘Like a Virgin’. O sea, tengo que estar ahí”, recordó sobre la reacción de la artista.

El reconocimiento de Lali a su colega

Lali resaltó especialmente el gesto de Tini, quien se sumó al espectáculo a pesar de sus compromisos profesionales y participó de una puesta en escena en la que ambas aparecieron vestidas de blanco.

“Es una superestrella, fue muy generosa conmigo, porque en toda esa agenda y en todo su momento de su vida, que se haya tomado el tiempo de venir, de hacer este chiste de las dos vestidas de novias”, expresó.

La cantante también celebró que lograran mantener en secreto la participación especial hasta el momento del show. “Nos salió bárbaro. Esas cosas siempre se filtran, siempre, siempre. Y bastante bien lo hemos hecho”, señaló.

Lali habló sobre la supuesta rivalidad con Tini

En otra entrevista, con Luis Jairala para el programa Ultra Fiesta, Lali se refirió a las comparaciones que durante años hicieron entre ambas artistas y a la supuesta rivalidad que se instaló alrededor de sus carreras.

“Ella es una estrella total desde que es muy niña. Yo trabajo desde muy niña también. Y siempre nos comparaban, que en algún punto decís: bueno, ella es una estrella del pop, yo también hago acá mi pop, no sé qué”, explicó.

La cantante remarcó que, aunque sus trayectorias comenzaron desde muy jóvenes, sus propuestas musicales son diferentes. “Siempre nos ponían ahí como en comparación, siendo muy diferentes, la verdad, una de la otra, haciendo incluso a veces cosas muy distintas musicalmente. Pero bueno, dos mujerones, vamos a decirlo, argentinas”, sostuvo.

Además, consideró que compartir escenario fue una oportunidad para mostrar el vínculo que mantienen fuera de las comparaciones mediáticas.

“A mí me pareció muy bonito tener la oportunidad de demostrar que en la vida real uno es colega, uno se lleva bien, uno comparte música, puede compartir performance como esa y pasarla bien”, afirmó.

“Y para mí fue importante estar junto a ella y siento que para ella también. Y fue muy bonito lo que pasó. Yo todavía sigo con esa foto mental”, concluyó.