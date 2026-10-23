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Paraná Cambios en el transporte urbano desde noviembre

Colectivos urbanos en Paraná: sumarán una nueva línea y ampliarán cuatro recorridos desde noviembre

El transporte urbano de Paraná tendrá modificaciones desde principios de noviembre. Se incorporará la línea S, se ampliarán los recorridos de las líneas B, M y P, y el actual ramal P2 pasará a denominarse línea R. Los cambios buscan mejorar la cobertura del servicio.

23 de Octubre de 2026
Colectivos en Paraná: nueva línea y cambios en recorridos.
Colectivos en Paraná: nueva línea y cambios en recorridos. Foto: (MdP).

El transporte urbano de Paraná tendrá modificaciones desde principios de noviembre. Se incorporará la línea S, se ampliarán los recorridos de las líneas B, M y P, y el actual ramal P2 pasará a denominarse línea R. Los cambios buscan mejorar la cobertura del servicio.

El transporte urbano de Paraná incorporará una nueva línea de colectivos y ampliará distintos recorridos durante los primeros días de noviembre, con el objetivo de extender la cobertura del servicio y ofrecer más alternativas de traslado a los pasajeros.

 

Las modificaciones contemplan la creación de la línea S, la ampliación de los trayectos de las líneas B, M y P, y la transformación del actual ramal P2 en una línea independiente, que pasará a identificarse con la letra R. Esta última modificación permitirá mejorar la identificación del servicio y facilitar su incorporación al sistema de boleto combinado, que ofrece alternativas de conexión entre diferentes líneas.

 

Qué zonas tendrán nuevos recorridos de colectivos

 

Entre los sectores alcanzados por las modificaciones, se encuentran avenida Newbery desde Circunvalación, Miguel David, Blas Parera, Rondeau, Almirante Brown y avenida Ramírez.

 

Además, la zona de La Toma contará con dos líneas de transporte público, mientras que la ampliación de la línea B permitirá establecer una conexión entre el norte y el sur de Paraná.

 

Las modificaciones fueron definidas a partir de mesas de trabajo y encuentros con vecinos, en los que se analizaron las necesidades de movilidad de distintos sectores de la ciudad.

 

Cuándo comenzarán a funcionar los nuevos servicios

 

La implementación de los cambios está prevista para principios de noviembre, aunque todavía no se informó una fecha exacta para el inicio de los nuevos recorridos.

 

Las autoridades adelantaron que próximamente se brindarán detalles sobre los trayectos, las modificaciones de cada línea y la puesta en funcionamiento de los servicios.

 

Con esta reorganización, se buscará ampliar el acceso al transporte público y facilitar los desplazamientos cotidianos de los usuarios.

Temas:

colectivos Paraná cambios transporte urbano
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