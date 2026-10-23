De Paraná al Caribe: joven saxofonista contó cómo logró vivir de la música en México

El saxofonista Paulo Mundani visitó Elonce y compartió su historia como músico, desde sus primeras clases a los 17 años hasta su experiencia en el Caribe mexicano, donde logró desarrollar su carrera solista y presentarse en bares, hoteles y celebraciones privadas. Durante su paso por el programa, interpretó distintas melodías en vivo y habló sobre los desafíos de dedicarse a la música.

El artista contó que vivió durante un año y medio en México, adonde llegó en diciembre de 2024 con la intención de abrirse camino profesionalmente. Allí comenzó tocando en un pequeño bar y, con el tiempo, consiguió incorporarse al circuito de hoteles y eventos.

Actualmente, de regreso en Paraná, continúa realizando presentaciones y espera concretar una nueva experiencia laboral a bordo de un crucero. “Estoy esperando que me salga un contrato, viendo para dónde rumbeo. Quiero hacer una última aventura y después volver acá, echar raíces”, expresó.

Cómo comenzó su pasión por el saxofón

Mundani recordó que su acercamiento al instrumento estuvo relacionado con sus gustos musicales durante la adolescencia.

“Cuando era adolescente me gustaba mucho Callejeros. Sentía que el saxo tenía un sonido bastante particular, que le daba algo distinto a la música. Entonces dije que me gustaría tocarlo”, relató.

Una tía que había estudiado el instrumento le recomendó un profesor particular y así comenzó su formación. A los 17 años tomó sus primeras clases y, posteriormente, pudo comprar su primer saxofón.

Con el paso del tiempo integró distintas bandas, hasta que decidió apostar por una carrera como solista. “En diciembre de 2024 me fui para México y ahí arranqué con mi carrera solista. Hoy en día es lo que más me gusta hacer”, aseguró.

El esfuerzo detrás de aprender a tocar un instrumento

Durante la entrevista, el músico sorprendió al explicar que nunca consideró que tuviera una facilidad natural para aprender música. Por el contrario, aseguró que necesitó dedicar muchas horas de estudio para alcanzar sus objetivos.

“Soy una persona a la que le costó muchísimo todo lo que es la música. Siempre me cuesta. En las bandas veía gente muy talentosa que llegaba sin haber estudiado demasiado los temas, mientras yo había estado dos horas practicando para que me salieran bien”, reconoció.

Por esa experiencia, Mundani destacó la constancia como uno de los factores más importantes para aprender a tocar el saxofón.

“Yo le digo a todo el mundo que cualquier persona que tenga 40 minutos todos los días puede tocarlo tranquilamente. Durante seis meses, 40 minutos al día, que es algo que se te pasa mirando el teléfono”, explicó.

Para el artista, la clave está en sostener una rutina de práctica, especialmente durante los primeros meses de aprendizaje. “Hay que hacerlo metódicamente, por lo menos los primeros seis meses o el primer año, todos los días”, recomendó.

Su experiencia tocando en bares y hoteles del Caribe

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando Mundani recordó sus primeros trabajos en México. El saxofonista explicó que comenzó recorriendo establecimientos hasta encontrar un lugar donde pudiera presentarse.

“Arranqué trabajando en un barcito. Pasé por la Quinta Avenida, que es como la peatonal de acá, y dije: ‘Yo quiero venir a tocar acá’. Al otro día fui, pregunté y empecé”, recordó.

En ese establecimiento llegó a tocar cinco veces por semana. Posteriormente comenzó a reemplazar a otros músicos en hoteles, lo que le permitió ampliar sus oportunidades laborales.

“Después empecé a cubrir a otros músicos en hoteles. Por ahí iba cuatro veces a la semana al barcito y también tocaba en un hotel”, detalló.

“Allá hay mucho estadounidense y mucha propina. Tocás un tema lindo y te dejan dinero. Tienen mucho esa cultura de la propina”, comentó.

También destacó que el trabajo en hoteles ofrecía condiciones diferentes y que los casamientos representaban otra oportunidad para los artistas.

“Cuando entrás en el circuito hotelero está bueno. Ni hablar de las bodas, aunque también tienen sus partes lindas y sus dificultades”, señaló.

De la música tranquila a los ritmos bailables

Durante su visita a Elonce, Mundani demostró la versatilidad del saxofón al interpretar diferentes estilos musicales. “Hago música movida, música más tranquila. También toco con DJs”, contó antes de ofrecer una nueva interpretación en vivo.

El músico señaló que esa variedad le permitió adaptarse a diferentes públicos y espacios durante su experiencia internacional, desde pequeños bares hasta eventos privados.

Además, recordó las particularidades del clima caribeño, donde debía realizar sus presentaciones con temperaturas elevadas. “Estuve viviendo un año y medio allá. Es como estar en Paraná en enero, pero todo el tiempo. Bastante húmedo”, describió.

El sueño de tocar en un crucero y regresar a Paraná

Aunque su experiencia en México marcó una etapa importante, Mundani aseguró que todavía tiene pendiente un objetivo profesional: trabajar como músico a bordo de un crucero.

Paulo Mundani, el saxofonista que recorre el mundo

Actualmente espera la posibilidad de conseguir un contrato que le permita realizar esa experiencia antes de establecerse definitivamente en Paraná.

Su proyecto a futuro también incluye retomar una actividad que desarrollaba antes de viajar al exterior. “Yo daba clases de manejo. Mi idea es irme y, una vez que vuelva, instalar de nuevo mi autoescuela”, explicó.

Mientras tanto, continúa ofreciendo espectáculos musicales en Paraná y participando de distintos eventos para mantenerse activo profesionalmente.

El saxofonista indicó que está disponible para contrataciones en casamientos, celebraciones y otras actividades. Quienes deseen contactarlo pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram, @paulo_mundani.