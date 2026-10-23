"Ahora sí, Charly por Charly": Netflix anunció un documental sobre la vida del músico

El documental de Charly García en Netflix fue anunciado este viernes 23 de octubre, en coincidencia con el cumpleaños número 75 del músico argentino. La producción recorrerá su vida, su trayectoria artística y su influencia en la cultura nacional, con una particularidad: será el propio protagonista quien contará su historia.

La plataforma de streaming confirmó el proyecto mediante un video en el que aparece el artista. "Ahora sí, Charly por Charly", expresó García, dejando en claro su participación en una propuesta que buscará reconstruir distintas etapas de su carrera y su legado musical.

Según informó La Nación, el documental estará dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Haddock Films. Netflix destacó que la obra permitirá explorar el impacto de uno de los referentes fundamentales del rock argentino, cuya música atravesó generaciones y se convirtió en parte de la identidad cultural del país.

Charly García contará su historia en primera persona

Desde Netflix señalaron que el proyecto abordará la trayectoria del compositor, músico y cantante, reconocido por su capacidad para transformar la música popular argentina. Su recorrido incluye distintas etapas creativas, desde sus comienzos hasta su consolidación como solista.

Vanessa Ragone, productora y directora de Haddock Films, expresó su entusiasmo por participar en la realización. “Es un orgullo y una responsabilidad inmensa”, sostuvo, y definió la posibilidad de retratar al músico como una oportunidad extraordinaria por la influencia que tuvo su obra en su propia vida.

Por su parte, Alejandro Hartmann destacó el vínculo personal que mantiene con la música del artista. “Desde chico, Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar”, afirmó el director, quien consideró que contar su historia representa un sueño hecho realidad.

El cumpleaños número 75 y el homenaje de sus fanáticos

El anuncio coincidió con una celebración especial para Charly García, quien este viernes cumplió 75 años. Como sucede habitualmente, sus seguidores se reunieron frente a su domicilio, ubicado en la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe, en el barrio porteño de Palermo.

Durante la vigilia, los fanáticos interpretaron canciones, desplegaron banderas y carteles, y compartieron mensajes de afecto. La convocatoria convirtió nuevamente a esa esquina de Buenos Aires en un punto de encuentro para quienes crecieron escuchando su música.

Al llegar la medianoche, el artista apareció durante aproximadamente un minuto en el balcón de su vivienda para saludar y agradecer las muestras de cariño. Estuvo acompañado por sus asistentes, mientras los presentes celebraban la posibilidad de verlo.

Charly García junto a Vanessa Ragone y Alejandro Hartmann (Netflix)

Un legado que atraviesa generaciones

Charly García es una figura central en la historia del rock nacional. Su participación en proyectos como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, junto con su extensa carrera solista, marcó distintas etapas de la música argentina.

En los últimos años, el músico mantuvo una presencia pública más limitada, aunque volvió a participar de actividades culturales, espectáculos y encuentros vinculados con la música.

La nueva producción de Netflix buscará acercar su historia a distintas generaciones mediante su propio testimonio. Por el momento, la plataforma no informó una fecha de estreno para el documental.