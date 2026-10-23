Megatone cerró su local de la Peatonal San Martín tras cuatro años de actividad

Megatone cerró su local de la Peatonal San Martín de Paraná, inaugurado en mayo de 2022. La sucursal había reducido su personal de ocho a cuatro empleados. Tres trabajadores serán reubicados en el establecimiento de avenida Almafuerte.
Megatone cerró su local de la Peatonal San Martín de Paraná este viernes, después de cuatro años de funcionamiento en pleno microcentro. La sucursal, ubicada en San Martín 813, bajó definitivamente sus persianas y la empresa concentró su actividad comercial en el establecimiento de avenida Almafuerte al 1.300.
El cierre se produjo luego de una reducción progresiva del personal. De los ocho empleados que llegaron a trabajar en el comercio, solamente permanecían cuatro durante la última etapa de funcionamiento.
Según se conoció, una de las trabajadoras dejó la empresa antes del cierre definitivo, mientras que los otros tres empleados serán reubicados en la sucursal de Almafuerte. Un cartel colocado en la vidriera del local de la Peatonal informó a los clientes dónde continuará la atención comercial, se dio a conocer.
Una sucursal que abrió en plena expansión
Megatone Net había inaugurado su establecimiento de la Peatonal San Martín en mayo de 2022, como parte de una estrategia de expansión comercial que contemplaba la apertura de sucursales en distintas provincias argentinas.
En aquella oportunidad, el gerente Fausto Cignetti había destacado la apuesta de la firma por el mercado entrerriano. “Estamos frente a una gran propuesta superadora. Esta es la primera sucursal en la provincia de Entre Ríos en donde ofrecemos una gran gama de electrodomésticos para el hogar, celulares, televisores, entre otros artículos”, había expresado.
El directivo también había señalado que Paraná representaba una plaza comercial atractiva para la compañía. “Veíamos que le faltaba una sucursal más en el rubro electrónica y por eso apostamos fuertemente”, sostuvo entonces, según declaraciones recogidas por FM Litoral.
La trayectoria de Megatone en Argentina
Megatone llegó a contar con más de 200 sucursales en Argentina. La marca surgió de una alianza comercial entre Bazar Avenida, de Rafaela; Carsa, de Resistencia; y Electrónica Megatone, de Santa Fe.
Sin embargo, a finales de 2008, Bazar Avenida presentó concurso de acreedores y se produjo una reorganización empresarial. Los antiguos socios dividieron sus operaciones y desarrollaron nuevas estrategias comerciales.
Posteriormente, Bazar Avenida, reconvertida en BZA Group, retomó su expansión mediante establecimientos identificados con la marca Megatone, mientras que otras operaciones del sector atravesaron cambios comerciales, publicó ERA.
Con el cierre del local de San Martín 813, la firma dejó de tener presencia en la Peatonal paranaense, aunque continuará atendiendo al público en avenida Almafuerte.