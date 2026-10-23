De los muffins salados al budín de chocolate: las recetas de La Cocina del Once

La Cocina del Once ofreció tres propuestas para disfrutar en casa: muffins de jamón y queso con cebolla caramelizada, canelones de pollo con salsa filetto y budín de chocolate. La cocinera Flavia Gervasutti explicó los ingredientes y la elaboración de cada plato.
La Cocina del Once presentó tres recetas caseras durante su edición de este viernes, con opciones para preparar una entrada, un plato principal y un postre. La cocinera Flavia Gervasutti elaboró muffins de jamón y queso con cebolla caramelizada, canelones de pollo con salsa filetto y budín de chocolate.
El programa gastronómico de Elonce, conducido por Danisa Todoro y acompañado por La Peruana, supermercado y panadería, mostró distintas preparaciones con ingredientes accesibles y técnicas sencillas.
Durante la emisión, Gervasutti compartió recomendaciones para combinar sabores, organizar los ingredientes y elaborar un menú completo en el hogar.
Muffins de jamón y queso con cebolla caramelizada
La primera propuesta consistió en muffins salados, una alternativa para servir como entrada o acompañamiento. La preparación combinó jamón, queso y cebolla caramelizada.
Ingredientes: 300 gramos de harina leudante, 90 gramos de manteca, dos huevos, dos gramos de sal, queso rallado a gusto, 100 gramos de jamón cocido o paleta y 150 gramos de cebolla caramelizada.
Para elaborarlos, primero se integró la manteca con la harina hasta obtener una textura arenosa. Luego se incorporaron los huevos, la sal y el queso rallado, mezclando hasta formar una masa homogénea.
Posteriormente, se agregó el jamón cortado en pequeños trozos y la cebolla previamente caramelizada. La preparación se distribuyó en moldes para muffins y se llevó al horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que estuvieron dorados.
Canelones de pollo con salsa filetto
Como plato principal, Gervasutti preparó canelones de pollo acompañados por una salsa de tomate, ajo y albahaca. Ingredientes para la masa: 500 centímetros cúbicos de leche, 100 gramos de harina 000, dos huevos y sal a gusto.
Para el relleno: pechuga de pollo previamente hervida, un morrón chico, 150 gramos de cebolla, una zanahoria mediana rallada, uno o dos dientes de ajo, 150 gramos de hongos y 150 gramos de salsa blanca espesa.
Para la salsa filetto: una botella de tomate triturado, dos o tres dientes de ajo, laurel, aceite en cantidad necesaria y albahaca.
La elaboración comenzó con la mezcla de leche, harina, huevos y sal para obtener una preparación líquida. Con ella se cocinaron panqueques finos en una sartén ligeramente aceitada.
Para el relleno, se rehogaron la cebolla, el morrón, el ajo, la zanahoria y los hongos. Luego se incorporó el pollo desmenuzado y la salsa blanca, integrando todos los ingredientes.
La salsa filetto se preparó rehogando el ajo en aceite y agregando el tomate triturado, el laurel y la albahaca. Finalmente, se rellenaron los panqueques, se acomodaron en una fuente, se cubrieron con la salsa y se llevaron al horno para calentarlos.
Budín de chocolate con naranja
Para cerrar el menú, la cocinera presentó un budín de chocolate con ralladura de naranja, una combinación que aportó aroma cítrico al postre.
Ingredientes: 280 gramos de azúcar, ralladura de dos naranjas, tres huevos, 100 centímetros cúbicos de aceite neutro, 160 centímetros cúbicos de leche, 60 gramos de cacao amargo, 100 centímetros cúbicos de agua caliente, 250 gramos de harina leudante y dos gramos de sal.
La preparación comenzó mezclando el azúcar con la ralladura de naranja. Después se incorporaron los huevos y el aceite, batiendo hasta integrar. Por separado, se disolvió el cacao amargo en agua caliente. Esta mezcla se agregó a la preparación junto con la leche. Finalmente, se incorporaron la harina leudante y la sal, mezclando suavemente.
La masa se volcó en una budinera previamente enmantecada y enharinada. Se horneó a 170-180 °C durante aproximadamente 40 a 50 minutos, hasta comprobar la cocción con un palillo.
De esta manera, La Cocina del Once completó una nueva edición con tres alternativas para preparar y compartir en familia. (Los procedimientos, temperaturas y tiempos de cocción se presentan como orientativos a partir de los ingredientes proporcionados).