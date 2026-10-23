El entrenador Bayern Múnich se desplomó durante una práctica y fue trasladado a un hospital

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, fue trasladado este viernes a un hospital después de sufrir un desvanecimiento en el centro de entrenamiento del club. El técnico belga, de 40 años, se encontraba observando una práctica del equipo filial cuando ocurrió el episodio.

La institución confirmó que Kompany será sometido a estudios exhaustivos y permanecerá bajo atención médica. Mientras tanto, sus colaboradores estarán a cargo de los entrenamientos y de la conducción del equipo en los partidos.

El comunicado no precisó las causas del desvanecimiento ni estableció un plazo para su regreso. El entrenador había atravesado una infección viral durante la semana anterior, que ya le había impedido participar de algunas actividades.

El traslado desde el centro de entrenamiento

Kompany había dirigido la sesión del plantel profesional del Bayern Múnich y después se acercó a observar al segundo equipo en la Säbener Straße. Allí necesitó asistencia médica tras desplomarse.

Según la información difundida sobre el procedimiento, a las 15.54, hora local, se solicitó la presencia de un helicóptero sanitario. Finalmente, el traslado a un centro de salud de la capital de Baviera se realizó en ambulancia.

El director deportivo del club, Max Eberl, señaló que la salud del entrenador es la prioridad y aseguró que recibirá la atención, el acompañamiento y el tiempo necesarios para recuperarse.

Las dificultades de salud de los últimos días

La semana pasada, Kompany había mostrado signos de debilidad durante la victoria por 6-1 ante Leipzig. En el entretiempo y después del encuentro debió recostarse brevemente en un sofá del vestuario del Allianz Arena.

El lunes no participó del entrenamiento y fue evaluado por los médicos del club. El martes tampoco pudo dirigir la última práctica previa al compromiso de Champions League contra Arsenal.

Su asistente, Aaron Danks, lo reemplazó en la conferencia de prensa y remarcó la necesidad de que descansara. “Lo más importante, y lo que le estamos animando a hacer ahora, es que descanse y se tome todo el tiempo que necesite, sea cual sea la duración”, expresó.

Había regresado al banco frente al Arsenal

El miércoles, el belga volvió a conducir al Bayern Múnich durante el empate 2-2 ante Arsenal. Después del partido habló públicamente sobre los problemas físicos que había atravesado.

“Como entrenador, uno siempre quiere hacerlo todo y ocuparse de todo. La semana pasada contraje un virus bastante fuerte; no hice caso a mi cuerpo y, en un momento dado, el cuerpo dijo: ¡hasta aquí hemos llegado!”, manifestó.

Tras la hospitalización de este viernes, el cuerpo técnico asumirá sus funciones hasta nuevo aviso. El club indicó que Kompany continuará bajo supervisión médica mientras se realizan las evaluaciones.