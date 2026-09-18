Harry Kane recordó la derrota de Inglaterra ante Argentina y reveló qué le dijo a Lionel Messi

Harry Kane recordó la derrota ante Argentina en el Mundial y reveló que, una vez consumada la eliminación de Inglaterra en semifinales, se acercó a Lionel Messi, lo abrazó y le deseó suerte para la final. El goleador reconoció que aquella caída resultó especialmente dolorosa, pero aseguró que buscó mantener el respeto hacia el equipo que había conseguido avanzar.

En una entrevista con el diario español Marca, el capitán inglés volvió sobre aquel encuentro en el que su selección comenzó en ventaja mediante un gol de Anthony Gordon, pero Argentina consiguió revertir el resultado sobre el tramo decisivo. Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron los tantos que le dieron al conjunto dirigido por Lionel Scaloni el boleto al partido por el título.

“Obviamente, para mí fue duro aquel día. Un momento difícil al quedar eliminados de esa manera”, reconoció Kane. Sin embargo, inmediatamente separó la frustración deportiva de su valoración sobre Messi: “Tengo muchísimo respeto por él. Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble”.

El abrazo con Messi después de la eliminación

La escena que Kane conservó especialmente en su memoria ocurrió cuando Argentina celebraba la clasificación. Mientras los futbolistas ingleses procesaban el golpe de quedar afuera del Mundial, el delantero se acercó al capitán albiceleste para saludarlo.

“De aquel día, recuerdo que lo abracé y le deseé buena suerte para la final”, reveló. “No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata un Mundial: los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor”, añadió.

Kane explicó que aquella reacción también respondió a su intención de aceptar el resultado sin gestos que opacaran el triunfo argentino. “Tras perder, intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el otro equipo”, señaló. Para el atacante, ese reconocimiento adquirió un significado particular por tratarse de Messi y por todo lo conseguido durante su carrera.

La mirada de Kane sobre Lionel Messi

El goleador también habló sobre los pocos encuentros personales que mantuvo con el argentino fuera del campo de juego. Aunque aclaró que apenas lo trató “un par de veces”, aseguró que esas experiencias coincidieron con las referencias que recibió de personas cercanas al rosarino.

“Me parece una persona muy humilde. Siempre ha puesto al equipo por delante de él, y creo que esa es una de las razones por las que Argentina tuvo el éxito que tuvo”, expresó Kane. Además, destacó la vigencia del capitán argentino y su capacidad para mantenerse durante años entre las principales figuras del fútbol internacional.

“Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Leo por lo increíble que ha sido durante tantos años en el fútbol”, completó. De esa manera, Kane situó el abrazo posterior a la semifinal como un gesto de reconocimiento deportivo pese a la frustración que significó para Inglaterra despedirse del torneo.

Tuchel y las dificultades para contener a Argentina

Otro protagonista que recordó aquella semifinal fue Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra. En diálogo con TNT Sports británico, el técnico reconococió que todavía carga con las decisiones adoptadas durante el encuentro y defendió los cambios realizados cuando Argentina comenzó a imponer condiciones.

“Es mi cicatriz, no la de ustedes. Yo tengo que vivir con esto. Yo estoy a cargo y tomo estas decisiones. Nadie está más dolido que yo, nadie lo quería más que yo”, manifestó. El entrenador sostuvo que resulta imposible determinar si modificaciones diferentes habrían cambiado el desenlace.

Tuchel también describió la transformación táctica de Argentina durante el encuentro. Según explicó, Scaloni asumió riesgos y acumuló futbolistas ofensivos para buscar la remontada. “En algunos momentos jugaron con un 3-1-6. ¿Quién juega con un 3-1-6? Nos costó mucho”, reconoció.

El momento que cambió el partido

El entrenador inglés explicó que hubo una secuencia que condicionó sus decisiones. Antes de una pausa para hidratarse, Argentina generó una situación clara y, según recordó, Inglaterra había perdido el control tanto de la posesión como de su estructura defensiva.

“Pensé: ‘No vamos a sobrevivir’. Era esperar la muerte. No teníamos posesión, no defendíamos bien, no defendíamos correctamente con nuestro 4-4-2. Necesitábamos ayuda”, relató Tuchel al reconstruir aquel momento.

El técnico sostuvo que Argentina pasó a jugar sin especular y con una estructura marcadamente ofensiva. Según su análisis, los cambios de Scaloni modificaron el desarrollo y obligaron a Inglaterra a reajustarse cuando todavía defendía la ventaja inicial. Finalmente, los goles de Fernández y Martínez sellaron la remontada.

Kane y una temporada marcada por los goles

Más allá del Mundial, Kane también hizo un balance de su temporada 2025/26, que calificó como la mejor de su carrera. Entre sus actuaciones con Bayern Munich e Inglaterra, el delantero aseguró haber convertido 73 goles en 65 partidos, registro que destacó al analizar su rendimiento.

“Fue, por mucho, la mejor temporada de mi vida”, sostuvo. El atacante comparó esa cifra con los 82 goles en 69 encuentros que atribuyó a Messi durante la temporada 2011/12. “Llegar a 73 goles, la segunda cifra más alta de la historia, habla por sí sola. Estoy extremadamente orgulloso”, afirmó.

Sin embargo, evitó convertir sus estadísticas en un argumento definitivo dentro de la discusión por el Balón de Oro 2026. Kane atribuyó buena parte de su producción a sus compañeros y afirmó que su prioridad ya estaba puesta en los desafíos de la nueva temporada.

El Balón de Oro y la comparación con Messi y Ronaldo

La próxima ceremonia del Balón de Oro tendrá para Kane un condimento especial porque se realizará en Londres, su ciudad natal. “Mucha gente me lo ha dicho y quizá sea un buen presagio”, comentó, aunque evitó anticipar qué ocurrirá con el premio.

También fue consultado por la posibilidad de conseguir otra Bota de Oro. El delantero recordó que Messi y Cristiano Ronaldo dominaron durante años las estadísticas goleadoras del fútbol europeo y consideró especial que sus registros permitan establecer comparaciones con ambos.

“Messi y Ronaldo dominaron el fútbol durante toda una generación. Son dos de los mejores de la historia. Formar parte de esa conversación ya es algo especial”, sostuvo. De todos modos, insistió en que los premios individuales no constituyen su único objetivo, publicó Infobae.

Para Kane, marcar goles continúa siendo una responsabilidad central por su posición, pero sostuvo que esa producción debe estar vinculada al rendimiento colectivo. Una perspectiva que también trasladó al recuerdo de aquella dolorosa eliminación mundialista: después de quedar afuera ante Argentina, eligió acercarse a Messi, abrazarlo y desearle suerte antes del partido que definiría el campeonato.