Juegos Suramericanos: Argentina superó las 100 medallas y marcha segunda en el medallero

Argentina superó la barrera de las 100 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y cerró la quinta jornada ubicada en el segundo puesto del medallero general. La delegación nacional acumula 101 preseas: 31 de oro, 28 de plata y 42 de bronce.

Brasil continúa al frente de la clasificación con 117 medallas, distribuidas en 41 oros, 43 platas y 33 bronces. Detrás de Argentina aparece Colombia, que suma 73 preseas y cuenta con 30 doradas, apenas una menos que el equipo albiceleste.

El orden del medallero se determina primero por la cantidad de oros obtenidos y, en caso de igualdad, se toman en cuenta las platas y luego los bronces. Por ese criterio, Argentina mantiene el segundo lugar pese a la presión de Colombia durante las jornadas decisivas.

El remo llevó a Argentina al oro número 30

Uno de los resultados destacados del jueves en los Juegos Suramericanos llegó desde el remo, que disputó cinco finales en la Laguna Setúbal y consiguió tres podios para la delegación argentina.

Rodrigo Enríquez y Santino Menin se quedaron con el oro en el doble peso ligero masculino, con un tiempo de 6:19,78. La dupla terminó 4,29 segundos por delante del binomio venezolano y consiguió la trigésima medalla dorada de Argentina en la competencia.

El remo nacional también agregó una plata con Elena Cerrudo, Katia Baluzzo, Catalina Deandrea e Iara Simonitti en el cuatro remos largos sin timonel femenino, mientras que Agustín Annese y Fernando Álvarez obtuvieron el bronce en la prueba masculina equivalente.

Fernanda Russo volvió a subir a lo más alto

Otra de las protagonistas de la jornada fue Fernanda Russo, quien se consagró campeona en la prueba individual femenina de tiro y alcanzó su tercer título consecutivo en los Juegos Suramericanos, después de sus triunfos en Cochabamba 2018 y Asunción 2022.

La tiradora ya había obtenido otra medalla dorada en Santa Fe 2026 junto a Julián Gutiérrez en la modalidad de rifle de aire mixto a 10 metros. Su nueva consagración permitió que Argentina continuara sumando oros en la pelea por los primeros lugares del ranking.

La jornada también dejó nuevas preseas en distintas disciplinas, además de actuaciones argentinas en boxeo, deportes electrónicos y BMX Racing, en una competencia que continuará incorporando pruebas durante los próximos días.

Cómo está el medallero de Santa Fe 2026

Al cierre del quinto día, Brasil lidera los Juegos Suramericanos con 41 medallas de oro, seguido por Argentina con 31 y Colombia con 30. La diferencia entre argentinos y colombianos resulta especialmente ajustada porque el primer criterio de clasificación es la cantidad de títulos obtenidos.

En cantidad total de preseas, Argentina ya alcanzó las 101 y se encuentra a 16 de Brasil, que registra 117. Colombia, en cambio, suma 73, aunque su elevada cantidad de oros le permite mantenerse cerca del equipo argentino en la clasificación oficial.

La delegación albiceleste está integrada por 658 deportistas —346 varones y 312 mujeres— que participan en 59 disciplinas. Los Juegos Suramericanos continuarán hasta el 26 de septiembre con competencias distribuidas entre Rosario, Santa Fe capital, Rafaela, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires.