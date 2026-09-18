Aumentaron las prestaciones por discapacidad: los nuevos montos que rigen en septiembre

El Gobierno nacional oficializó este viernes un aumento del 1,7% para las prestaciones por discapacidad correspondientes a septiembre de 2026. La actualización alcanza a los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y fue establecida mediante la Resolución 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial.

La suba se calculó sobre los valores vigentes en agosto y replica la variación del Índice de Precios al Consumidor del mes anterior. En agosto, los aranceles ya habían recibido un incremento del 2,10%, entonces vinculado con la inflación de julio.

La resolución también mantuvo el adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones por discapacidad brindadas en las provincias de la región patagónica, en concepto de zona desfavorable.

Cuáles son los nuevos valores de septiembre

Entre los montos más elevados aparece la internación para rehabilitación, cuyo arancel pasa de $5.882.161,86 a $5.982.158,61. El nuevo cuadro también contempla modificaciones en hogares, residencias, centros educativos terapéuticos, formación laboral y escolaridad.

En la categoría A, un Centro de Día de jornada doble tendrá un valor de $1.120.292,68, mientras que la jornada simple pasará de $586.028,44 a $595.990,93. La actualización se aplica sin diferencias porcentuales entre los distintos tipos de servicios.

Para los Centros Educativos Terapéuticos de categoría A, la jornada doble se ubicará en $1.258.436,01 y la simple en $687.261,23. A su vez, la formación y el aprestamiento laboral de jornada doble tendrán un arancel de $1.099.562,74, mientras que la modalidad simple quedará en $597.925,91.

Hogares y centros de atención

Dentro de la categoría B, un Centro de Día de jornada doble pasará a $940.993,17 y uno de jornada simple a $501.483,70. En la categoría C, esos montos serán de $716.517,21 y $382.159,19, respectivamente.

Los hogares presentan algunos de los valores mensuales más altos entre las prestaciones por discapacidad. En la categoría A, el hogar permanente alcanzará los $2.107.238,43, mientras que el hogar permanente con Centro de Día llegará a $3.276.799,92 y con Centro Educativo Terapéutico a $3.421.018,65.

En la categoría B, el hogar permanente se fijó en $1.769.518,10 y en la C ascenderá a $1.407.283,83. Las residencias también fueron alcanzadas: en la categoría A, la modalidad permanente llegará a $1.372.457,95, mientras que en las categorías B y C será de $1.152.652,09 y $1.065.625,20.

Transporte, rehabilitación y apoyo escolar

Entre las prestaciones con categoría única, la estimulación temprana aumentará de $415.173,74 a $422.231,69. La prestación de apoyo se fijará en $20.900, mientras que el módulo Maestro de Apoyo quedará en $497.881,75 y el valor individual de Maestro de Apoyo será de $16.341,47.

También fueron actualizados los servicios de rehabilitación. El módulo integral intensivo se ubicará en $183.890,72 y el simple en $110.611,95. La rehabilitación en hospital de día tendrá un arancel de $661.240,08 para jornada simple y de $1.069.375,53 para jornada doble.

El transporte por kilómetro, otra de las prestaciones por discapacidad incluidas en el nomenclador, aumentará de $900,01 a $915,31, mientras que el módulo de alimentación pasará de $4.931,79 a $5.015,63. La resolución se limita a actualizar los aranceles vigentes del sistema para septiembre y mantiene el mecanismo de ajuste mensual según el IPC del período anterior.