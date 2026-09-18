Bomberos entrerrianos se movilizaron a un falso incendio tras una llamada: es la segunda vez en pocos días

Los bomberos de Concepción del Uruguay se movilizaron a una vivienda donde no había ocurrido nada

Una nueva falsa alarma por un supuesto incendio generó preocupación y bronca en Concepción del Uruguay. El hecho ocurrió este jueves por la noche y obligó a movilizar unidades de Bomberos Voluntarios hacia la zona de calle 12 del Norte y Tránsito Pesado.

Pasadas las 21, una llamada al número 100 alertó sobre un supuesto incendio en una vivienda. Ante la posibilidad de que se tratara de una emergencia real, los bomberos activaron el operativo habitual y se dirigieron rápidamente hacia el lugar indicado.

Sin embargo, al arribar, los servidores públicos comprobaron que no había ningún incendio ni una situación de emergencia. Todo habría sido consecuencia de una falsa denuncia realizada telefónicamente.

El episodio generó nuevamente malestar entre los integrantes del cuartel, debido a que este tipo de bromas obliga a desplegar vehículos y personal que podrían ser necesarios para atender un siniestro verdadero.

Advierten por el riesgo de las falsas alarmas

La situación vuelve a poner en discusión las consecuencias que pueden generar las falsas llamadas de emergencia a Bomberos. Mientras las unidades se trasladan hacia un aviso que finalmente resulta ser falso, existe el riesgo de que ocurra otro siniestro que requiera asistencia inmediata.

Además, el desplazamiento de los vehículos de emergencia implica riesgos tanto para los propios bomberos como para otros conductores y peatones.

El episodio de este jueves se suma a otra falsa alarma registrada días atrás en la zona de la Autovía, lo que incrementó la preocupación entre los servidores públicos.

Desde el ámbito de Bomberos remarcaron la importancia de que cualquier persona que tenga información sobre quienes realizan estas llamadas la comunique a las autoridades, para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.

Ocurrió lo mismo el fin de semana

Un importante despliegue de emergencia se activó el pasado sábado por la mañana en la Autovía Nacional 14, luego de que un llamado telefónico al Hospital San Benjamín de Colón advirtiera sobre un presunto accidente con personas atrapadas dentro de un vehículo.

La alerta fue recibida alrededor de las 7:50 y motivó la inmediata salida de los Bomberos Voluntarios de Colón, mientras que también se solicitó el apoyo del cuartel de Concepción del Uruguay, que acudió con dos móviles hacia la zona indicada.

Recorrieron 12 kilómetros y no encontraron ningún siniestro

Según informaron los bomberos, los equipos de rescate inspeccionaron el tramo comprendido entre los kilómetros 130 y 142 de la autovía, pero no hallaron ningún vehículo siniestrado ni personas que requirieran asistencia.

Con el paso de los minutos, quedó confirmado que la denuncia había sido falsa, pese a que había generado la movilización de recursos humanos y materiales de dos cuarteles entrerrianos.

Tras el operativo, desde el cuartel de Concepción del Uruguay expresaron su malestar por las consecuencias que generan este tipo de llamados.

“Lamentamos la falta de empatía y educación que lleva a movilizar recursos y arriesgar la vida de los bomberos en el trayecto por llegar a auxiliar”, manifestaron.