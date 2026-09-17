Tragedia en Nigeria: 48 muertos tras consumir una bebida adulterada con metanol

El hospital en Odigbo, en el sur de Nigeria, donde atienden a intoxicados con la bebida

Una intoxicación masiva conmociona al sur de Nigeria, donde al menos 48 personas murieron después de consumir una bebida alcohólica de fabricación local que se sospecha que estaba adulterada con metanol, una sustancia altamente tóxica.

El episodio ocurrió en el estado de Ondo, principalmente en las áreas de gobierno local de Odigbo e Irele. Según las autoridades sanitarias, se estima que 182 personas fueron afectadas y alrededor de un centenar permanecía bajo tratamiento médico.

El comisario de Salud de Ondo, Banji Ajaka, explicó que la intoxicación puede provocar consecuencias graves dependiendo de la cantidad de metanol ingerida.

Los elementos utilizados para hacer la bebida. Foto: AP Photo/Raji Akeem

“Una vez que consumen, dependiendo de la cantidad, los riñones dejarán de funcionar, la vista fallará, el cerebro se dañará”, señaló el funcionario a The Associated Press.

Una bebida artesanal, bajo investigación

Los residentes de la zona señalaron que la bebida involucrada sería una preparación herbal de alta graduación alcohólica conocida popularmente como “Monkey Tail”, o “Cola de mono”. Las autoridades investigan si el producto fue mezclado con metanol antes de ser comercializado.

Una de las personas intoxicadas relató la gravedad de los síntomas. Sola Adebayo, de 32 años, contó que tomó aproximadamente dos tragos y posteriormente perdió el conocimiento. Al día siguiente, aseguró, había comenzado a perder la visión.

El consumo de bebidas alcohólicas elaboradas de manera artesanal es habitual en distintas zonas de Nigeria, especialmente en regiones rurales donde estos productos suelen ser más económicos y presentan controles sanitarios limitados.

Hay 15 detenidos por el caso

La investigación también derivó en la detención de 15 personas, según informó el vocero de la Policía de Ondo, Abayomi Jimoh.

Entre los detenidos se encuentra una persona que presuntamente estaría vinculada con la producción de sustancias que se sospecha que contienen metanol y que, de acuerdo con la Policía, está colaborando con la investigación.

Las autoridades buscan determinar cómo se produjo la contaminación y quiénes participaron en la elaboración y distribución de la bebida.

El metanol puede provocar intoxicaciones graves, con síntomas que incluyen alteraciones visuales, daños neurológicos y fallas de órganos, y en concentraciones elevadas puede resultar mortal. El caso permanece bajo investigación mientras continúan las tareas médicas y el seguimiento de las personas afectadas.