Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló en Los Ángeles y dejó tres víctimas fatales

Al menos tres personas murieron y una cuarta resultó herida tras la caída de un helicóptero de un canal de noticias en Chatsworth, una zona de Los Ángeles, Estados Unidos. El accidente ocurrió durante la tarde del martes mientras distintas aeronaves de prensa sobrevolaban el área de otro grave siniestro vial.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que cuatro personas fueron evaluadas tras el impacto. Tres fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que la restante fue trasladada a un hospital y, hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre su estado.

La aeronave cayó entre dos edificios comerciales ubicados en la cuadra 9100 de Mason Avenue y provocó un incendio que alcanzó a varios vehículos estacionados en las inmediaciones. Cuando arribaron los equipos de emergencia encontraron tanto el helicóptero como algunos automóviles envueltos en llamas.

Investigan a quién pertenecía la aeronave

Distintos medios estadounidenses señalaron que el helicóptero de un canal de noticias pertenecería a NBC4. La emisora atravesó momentos de conmoción durante su cobertura en vivo mientras comenzaba a conocerse la magnitud del accidente.

La presentadora Colleen Williams se quebró al aire y expresó: “Hemos perdido el contacto con nuestra gente”. Posteriormente agregó que sabían que se trataba de un helicóptero periodístico y que habían recibido una confirmación sobre lo ocurrido.

Los presentadores de NBC News, consternados al contar el accidente en helicóptero de sus compañeros en Los Ángeles: "Nos vamos a tomar unos minutos para asimilarlo"https://t.co/Tt1K0mnCS5 pic.twitter.com/n8QDjueJL0 — Cadena SER (@La_SER) September 16, 2026

Las autoridades indicaron que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación estarán a cargo de investigar las causas de la caída. Hasta ahora no se informó qué pudo haber provocado que la aeronave perdiera el control.

El helicóptero cubría otro grave accidente

El siniestro aéreo ocurrió cerca de otro operativo de emergencia que se había desplegado poco después de las 17 por una colisión entre un colectivo de Los Ángeles Metro y un automóvil, en cercanías de Nordhoff Street y De Soto Avenue.

Ese primer accidente dejó al menos dos personas fallecidas y otras seis heridas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales. Las autoridades no detallaron inicialmente el estado de los pacientes.

Varios periodistas se encontraban cubriendo ese episodio cuando escucharon una fuerte explosión. Algunos testigos aseguraron haber visto caer el helicóptero de un canal de noticias a aproximadamente una cuadra del lugar, seguido por una importante columna de humo.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, manifestó estar “devastada” por las víctimas de ambos hechos y agradeció la intervención de los bomberos, policías y equipos médicos que trabajaron en la zona.