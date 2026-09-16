“La Noche de los Lápices”: 50 años de uno de los episodios más fuertes de la dictadura

Este miércoles 16 de septiembre se cumplen 50 años de “La Noche de los Lápices”, nombre con el que quedó identificado uno de los episodios emblemáticos de la represión ilegal ejercida contra jóvenes durante la última dictadura. Los secuestros tuvieron como víctimas a estudiantes secundarios de La Plata con participación política y estudiantil.

Aunque la fecha central es el 16 de septiembre de 1976, los secuestros asociados al caso se produjeron durante varios días de ese mes. Esa noche fueron capturados María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio de Acha, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro.

Dentro del mismo proceso represivo, Gustavo Calotti había sido secuestrado el 8 de septiembre; Emilce Moler y Patricia Miranda fueron detenidas el 17, mientras que Pablo Díaz fue capturado el 21. De los diez jóvenes vinculados con “La Noche de los Lápices”, cuatro sobrevivieron y seis continúan desaparecidos.

Quiénes eran los estudiantes

La mayoría tenía militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), mientras que también existían otras pertenencias políticas entre los jóvenes perseguidos. Durante 1975, varios habían participado además de las movilizaciones en reclamo del boleto estudiantil secundario en La Plata.

Con el paso del tiempo, el reclamo por el boleto quedó fuertemente asociado al episodio. Sin embargo, sobrevivientes como Emilce Moler remarcaron que la persecución no puede explicarse solamente por esa demanda, sino que debe entenderse dentro de la represión contra la militancia política y estudiantil desplegada por la dictadura.

Los jóvenes fueron llevados a centros clandestinos de detención, entre ellos Arana y el Pozo de Banfield, donde fueron sometidos a torturas. Estos lugares formaron parte del dispositivo represivo desplegado en territorio bonaerense durante aquellos años.

Cuatro sobrevivientes y seis desaparecidos

Los sobrevivientes fueron Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Emilce Moler. Sus testimonios permitieron reconstruir parte de lo ocurrido durante los secuestros, los interrogatorios y los traslados por los centros clandestinos.

María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio de Acha, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro permanecen desaparecidos. El caso adquirió especial notoriedad pública durante la recuperación democrática y quedó incorporado a la memoria sobre los crímenes de la dictadura.

El testimonio de Pablo Díaz durante el Juicio a las Juntas, en 1985, fue uno de los hechos que contribuyó a darle amplia difusión a “La Noche de los Lápices”. Posteriormente, investigaciones, testimonios y procesos judiciales ampliaron la reconstrucción histórica del episodio y del sistema represivo en el que se produjo.

Por qué se recuerda cada 16 de septiembre

La fecha se convirtió con los años en una jornada vinculada con la memoria de las víctimas y con los derechos de los jóvenes. Cada 16 de septiembre se conmemora en Argentina el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios.

En el ámbito educativo, la conmemoración es utilizada para abordar la participación estudiantil, los derechos humanos y el funcionamiento democrático de los centros de estudiantes. En la provincia de Buenos Aires, la fecha está incorporada al calendario escolar desde la Ley 10.671 y sus posteriores modificaciones.

A medio siglo de “La Noche de los Lápices”, el 16 de septiembre vuelve a recordar a aquellos estudiantes y a un operativo que formó parte del terrorismo de Estado desplegado durante la última dictadura argentina, al tiempo que mantiene vigente una de las principales efemérides vinculadas con los derechos y la participación de los alumnos secundarios.