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Sociedad Expectativa por el último partido del capitán

Despedida de Messi: qué se sabe de la venta de entradas y los precios de referencia

El astro jugará por última vez con la Selección argentina el 6 de octubre en el Monumental. La AFA todavía no confirmó la fecha de venta ni los precios. Deportick aparece como la plataforma prevista para comercializar los tickets. Los costos de los últimos encuentros en el Monumental.

15 de Septiembre de 2026
El capitán aceptó la invitación.
El capitán aceptó la invitación.

El astro jugará por última vez con la Selección argentina el 6 de octubre en el Monumental. La AFA todavía no confirmó la fecha de venta ni los precios. Deportick aparece como la plataforma prevista para comercializar los tickets. Los costos de los últimos encuentros en el Monumental.

Las entradas para la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina generan una enorme expectativa entre los hinchas. El capitán jugará por última vez con la camiseta albiceleste el martes 6 de octubre, durante el amistoso ante Benín en el estadio Monumental.

 

La participación del rosarino fue confirmada después de que aceptara la invitación realizada por la Asociación del Fútbol Argentino. El homenaje también contará con la presencia de los campeones del mundo en Qatar 2022 y sus familias.

Sin embargo, la AFA todavía no informó oficialmente cuándo comenzará la venta de entradas, cuáles serán sus valores ni cuántas ubicaciones podrá adquirir cada usuario.

 

Cómo se comprarían las entradas

 

Deportick aparece como la plataforma prevista para comercializar los tickets, debido a que centralizó las ventas de las últimas presentaciones de la Selección como local. No obstante, los hinchas deberán aguardar la comunicación oficial correspondiente al encuentro ante Benín.

Para evitar demoras el día del expendio, se recomienda crear previamente una cuenta e ingresar correctamente los datos personales, como nombre completo, DNI y correo electrónico.

También será necesario comprobar que la cuenta se encuentre validada y que resulte posible iniciar sesión sin inconvenientes. Una vez habilitada la venta, los usuarios deberán ingresar a la fila virtual y esperar su turno.

 

Cuándo comenzarían a venderse

 

La fecha y el horario de apertura todavía no fueron anunciados. Habitualmente, la AFA habilita la comercialización entre siete y diez días antes de cada partido.

De mantenerse esa modalidad, las entradas podrían salir a la venta durante los últimos días de septiembre. Esta proyección es estimativa y deberá ser confirmada por los canales oficiales.

 

Los precios todavía no son oficiales

 

Los valores difundidos hasta ahora corresponden a referencias de partidos anteriores y no representan las tarifas confirmadas para la despedida de Messi.

En una de las últimas ventas publicadas por la AFA, las entradas generales tuvieron un valor de $90.000, mientras que las plateas presentaron precios superiores según su ubicación, publicó TN.

 

Como referencia, las ubicaciones altas y medias tuvieron valores aproximados de entre $158.000 y $320.000. Los sectores bajos y medios de las tribunas San Martín y Belgrano llegaron a ubicarse entre $450.000 y $480.000.

 

Debido al carácter histórico del partido y la elevada demanda esperada, esos montos podrían sufrir modificaciones.

Temas:

Lionel Messi entradas Selección Argentina despedida de Messi Deportick AFA
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