Un tesoro bajo tierra: hallaron un fósil vegetal de más de 80.000 años en el Parque San Carlos

Un posible fósil vegetal de más de 80.000 años fue hallado enterrado en el Parque San Carlos de Concordia. La pieza, que presenta un importante grado de conservación, fue retirada del lugar para iniciar los estudios que permitirán determinar su origen y antigüedad.

El ejemplar mide 1,30 metros de largo y 55 centímetros de diámetro. De acuerdo con las primeras evaluaciones, podría corresponder a una planta fósil petrificada de hábito arbóreo, publicó 7Páginas.

La pieza fue localizada por personal del parque dentro de sedimentos pertenecientes a la formación geológica El Palmar, relacionada con antiguos depósitos del río Uruguay.

La antigüedad estimada del ejemplar

Las distintas dataciones efectuadas sobre la formación El Palmar establecieron una antigüedad de entre 80.000 y 173.000 años. Por ese motivo, los especialistas consideraron que el fósil recuperado podría ser incluso anterior a ese período.

Los antecedentes geológicos y paleobotánicos indicaron que, durante aquella etapa, la región presentó condiciones ambientales cálidas y húmedas, con características tropicales o subtropicales.

Ese tipo de ambiente habría favorecido el desarrollo de la vegetación arbórea a la que podría haber pertenecido el ejemplar. Los análisis científicos buscarán establecer su especie, procedencia y período exacto.

Un fósil con su corteza visible

Uno de los aspectos que llamó especialmente la atención fue el estado de conservación de la pieza. La presencia visible de parte de la corteza permitirá avanzar con los estudios iniciales.

Según las evaluaciones preliminares, podría tratarse de una especie autóctona de la región. Sin embargo, esa hipótesis deberá ser confirmada mediante los correspondientes análisis paleobotánicos.

El hallazgo representó un nuevo aporte para el conocimiento del pasado natural de Concordia y puso en valor el patrimonio que permanecía oculto en los sedimentos del Parque San Carlos.

El operativo para preservar la pieza

Después del descubrimiento se organizó un operativo entre la Subsecretaría de Turismo, la Coordinación de Museos, el Parque San Carlos y el Museo de Antropología y Ciencias Naturales.

También intervino personal de Gendarmería Nacional. El trabajo conjunto permitió trasladar el fósil y adoptar las primeras medidas necesarias para garantizar su conservación.

La pieza permanecerá bajo resguardo mientras los especialistas profundizan las investigaciones. Los resultados permitirán conocer con mayor precisión sus características y su importancia dentro del registro fósil regional.

Proyectan una Sala de Paleobotánica

A partir del hallazgo, las autoridades comenzaron a analizar la creación de una Sala de Paleobotánica en el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de Concordia.

El proyecto buscará reunir y exhibir fósiles encontrados en distintos puntos de la región. El espacio estaría destinado a vecinos, estudiantes, investigadores, visitantes y turistas interesados en conocer la historia natural del territorio.

La sala permitiría mostrar el ejemplar recuperado en San Carlos y generar un ámbito permanente de divulgación científica, investigación y preservación de otros testimonios de la vegetación que habitó la zona hace miles de años.