Vouchers Educativos: confirmaron cuándo se pagarán en septiembre de 2026

Los Vouchers Educativos correspondientes a septiembre de 2026 se acreditarán el jueves 17, según confirmó el Ministerio de Capital Humano. La liquidación alcanzará únicamente a las familias que fueron admitidas durante la convocatoria del actual ciclo lectivo.

La transferencia de la ayuda estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Para quienes cobran mediante cuentas bancarias tradicionales, el dinero estará disponible desde la fecha general anunciada.

En cambio, los beneficiarios que eligieron billeteras virtuales habilitadas, como Mercado Pago, podrán recibir la acreditación el miércoles 16 de septiembre. Se tratará de un adelanto operativo de 24 horas respecto del calendario bancario.

Quiénes recibirán los Vouchers Educativos

La convocatoria para incorporarse al programa se encuentra cerrada. Por ese motivo, el pago de septiembre será efectuado exclusivamente a quienes integran el padrón de beneficiarios del ciclo lectivo 2026.

La asistencia está destinada a hogares con hijos solteros de hasta 18 años que concurren a establecimientos privados de nivel inicial, primario o secundario.

Para acceder, las instituciones educativas deben recibir un aporte estatal igual o superior al 75%. Además, los ingresos brutos del grupo familiar no pueden superar los límites establecidos en las bases del programa.

Cambios en las condiciones del programa

El pago se realizará bajo las disposiciones establecidas por la Resolución 505/2026, mediante la cual la Secretaría de Educación flexibilizó temporalmente algunos requisitos administrativos.

Uno de los principales cambios fue la suspensión de las bajas automáticas por falta de pago de las cuotas escolares. La medida dejó temporalmente sin efecto la causal de cese prevista para los casos de mora.

También se pausó la obligación de que los colegios certifiquen mensualmente la situación administrativa de cada alumno. Las modificaciones tendrán carácter excepcional y se mantendrán durante el ciclo lectivo 2026.

Según explicó la cartera educativa, la decisión tuvo como objetivo evitar interrupciones en el beneficio y preservar la continuidad escolar de los estudiantes alcanzados por el programa.

Cómo consultar la liquidación

Los titulares podrán verificar la acreditación, el monto asignado y la modalidad de cobro mediante el sitio oficial del Programa de Asistencia Vouchers Educativos.

Otra alternativa será ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la aplicación Mi ANSES. La información sobre el depósito estará disponible dentro de la sección “Mis Cobros”.