Campus Party Entre Ríos: Frigerio anunció que extenderán la formación en IA para todos los estudiantes

Campus Party Entre Ríos abrió una nueva edición en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná con más de 10.000 asistentes y una definición del gobernador Rogelio Frigerio que puso el foco en la educación: la Provincia pretende que todos los estudiantes entrerrianos reciban formación en inteligencia artificial. La iniciativa se enmarca en una estrategia para ampliar el desarrollo de la economía del conocimiento y la incorporación de nuevas tecnologías.

Frigerio recorrió el encuentro junto al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emmanuel Gainza. Entre stands, propuestas tecnológicas, actividades vinculadas con robótica y una feria de carreras, las autoridades plantearon que la transformación digital dejó de ser una cuestión proyectada a futuro para convertirse en una política del presente.

“Estamos batiendo nuevamente un récord de asistencia, hablando de más de 10.000 personas que nos visitan en este evento de tecnología, economía del conocimiento e inteligencia artificial, de los más importantes del mundo”, sostuvo Frigerio. Además, destacó que Campus Party, tradicionalmente concentrado en Buenos Aires, volvió a realizarse en Entre Ríos y expresó su intención de darle continuidad.

Inteligencia artificial en las aulas

El gobernador ubicó a la formación como uno de los puntos centrales de la estrategia provincial. Según detalló, cerca de 3.000 estudiantes ya fueron capacitados en inteligencia artificial y más de 10.000 docentes, maestros y profesores participaron de instancias formativas vinculadas con esta tecnología.

“La idea es que todos los estudiantes tengan formación en inteligencia artificial y ya estamos capacitando a más de 10.000 profesores, maestros y maestras también en inteligencia artificial”, afirmó. Para Frigerio, la incorporación de estas herramientas no puede quedar relegada a los próximos años: “Esto no puede esperar”.

En ese sentido, sostuvo que la economía del conocimiento tendrá una incidencia creciente sobre el mercado laboral y planteó que Entre Ríos debe prepararse para ese escenario. “Tenemos que estar a la vanguardia de lo que pasa en el mundo”, expresó, antes de remarcar que la apuesta provincial apunta a utilizar la tecnología para reducir diferencias de desarrollo con otros distritos del país.

Una apuesta por la economía del conocimiento

Frigerio también vinculó Campus Party con la intención de acercar a estudiantes y vecinos a sectores que, según consideró, tendrán cada vez mayor protagonismo. “Esto motiva a un montón de alumnos, a un montón de vecinos, a introducirse en un mundo que hoy genera uno de cuatro empleos, pero que en el futuro seguramente determine muchos más de los empleos que se vayan generando”, señaló.

“Nosotros no podemos quedar atrás. Tenemos que ser una provincia de vanguardia, una provincia moderna y estamos construyendo precisamente eso todos los días”, agregó. En esa línea, mencionó al Mirador TEC como parte de la infraestructura destinada al ecosistema tecnológico y recordó el reconocimiento que recibió recientemente el espacio.

El mandatario también destacó la plataforma EntrerrianIA, una iniciativa provincial destinada a brindar herramientas para aprender a utilizar inteligencia artificial. Según explicó, la propuesta busca que los conocimientos puedan trasladarse a diferentes ámbitos. “Todos los entrerrianos pueden meterse y aprender a usar la inteligencia artificial precisamente para generar más valor en todos los sentidos de las actividades que hagan, desde la educación hasta la actividad profesional”, indicó.

Empleo tecnológico y exportaciones

Por su parte, Mauricio Colello aportó cifras sobre el avance de la economía del conocimiento en la provincia. El secretario general de la Gobernación aseguró que Entre Ríos registró un crecimiento del empleo del sector superior al promedio nacional y sostuvo que la transformación tecnológica constituye uno de los desafíos que la gestión decidió abordar desde su inicio.

“Entre Ríos creció un 4% por arriba de la media nacional en lo que tiene que ver con empleo del conocimiento”, señaló Colello. Además, indicó que la actividad representa más de 2.000 puestos laborales en la provincia y que generó exportaciones cercanas a los 14 millones de dólares.

El funcionario vinculó esos indicadores con las políticas educativas y los encuentros tecnológicos desarrollados en territorio entrerriano. “Lo estamos haciendo con la capacitación a nuestros docentes. Más de 10.000 docentes se han capacitado; lo estamos haciendo implementando inteligencia artificial en las aulas”, enumeró.

“Ya no es el futuro, es el presente”

Colello aseguró además que Entre Ríos se encuentra entre las provincias que avanzaron en la incorporación de inteligencia artificial al ámbito escolar. En ese proceso ubicó también la realización de encuentros como Conartech y Campus Party, que buscan despertar el interés de niños y jóvenes por la innovación, la tecnología y el emprendedurismo.

“Son eventos internacionales que llaman e invitan a la curiosidad, a estas ganas de los chicos de emprender en materia de tecnología”, expresó. También destacó la reconversión del Mirador TEC, un inmueble inicialmente proyectado para oficinas públicas que, según remarcó, se transformó en “un verdadero polo de tecnología a nivel regional”.

Emmanuel Gainza, en tanto, sostuvo que Campus Party no debía analizarse como una actividad aislada. El secretario de Modernización ubicó el encuentro dentro de una estrategia de transformación digital que también comprende el expediente electrónico, la plataforma Mi Entre Ríos y las capacitaciones destinadas a distintos sectores de la población.

Una feria para acercar carreras y oportunidades

“Esto no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia de transformación digital de la provincia”, afirmó Gainza. En ese esquema mencionó la capacitación de 3.000 estudiantes de nivel primario y las propuestas dirigidas a adultos mayores, además de la incorporación progresiva de herramientas digitales en la administración pública.

El funcionario destacó, además, que encuentros tecnológicos que anteriormente obligaban a los entrerrianos a trasladarse hacia otros puntos del país ahora puedan desarrollarse en la provincia. “Eventos que siempre se hacían en Buenos Aires, que uno tenía que viajar a otro lado para poder ser parte, hoy los estamos viviendo acá con el sector público, el sector privado y las universidades”, señaló.

Campus Party incorporó también una feria con la oferta de carreras disponibles en Entre Ríos, pensada especialmente para los jóvenes que comienzan a definir su formación profesional. Gainza resumió el objetivo de la iniciativa con una definición que atravesó los discursos de los funcionarios durante la jornada: “Queremos seguir adelante con ese proceso de apostar a la economía del conocimiento, en una industria que hoy ya no es el futuro, sino que es claramente el presente en el resto del mundo y también en Entre Ríos”.