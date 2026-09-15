Paritaria docente: Provincia convocó a los gremios para este jueves

El gobierno provincial convocó a una mesa paritaria a los gremios docentes para este jueves 17 de septiembre a las 14 en la Secretaria de Trabajo.

Participarán las y los miembros paritarios estatales y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Los encuentros forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales.

En relación con la negociación salarial, se recordará que el secretario general de AGMER, Abel Antivero, había asegurado a Elonce que el diálogo con el Gobierno provincial permanecía interrumpido desde julio, cuando la discusión concluyó sin acuerdo. De hecho, se recordará que el gremio docente había rechazado la propuesta salarial porque consideró que no respondía a sus demandas. Tras el fracaso de la negociación, el Ejecutivo provincial aplicó el incremento mediante un decreto.

En la oportunidad, el gremialista sostuvo que el salario docente continuó perdiendo poder adquisitivo. Según sus cálculos, la inflación acumulada desde diciembre alcanzó el 24,7%, mientras que el Gobierno provincial mantendría una diferencia pendiente del 18% con el sector.

La paritaria salarial docente se reunirá en la sede de Trabajo, en Paraná.-

AGMER tomó como punto de partida diciembre porque, de acuerdo con la posición sindical, el acuerdo paritario correspondiente a 2025 no se había cumplido por completo. Sobre esa base, el gremio reclamó un plan que permitiera recuperar progresivamente la pérdida salarial. “No alcanza la propuesta salarial, no alcanza el salario docente. El poder adquisitivo, el poder de compra, se perdió y se fue deteriorando, y ante esto el Gobierno no ha respondido con una propuesta considerable o con un plan de recuperación del salario docente”, manifestaba.

El gremialista señaló que el sector docente acumulaba 12 paros desde el inicio del ciclo lectivo y no descartó un nuevo paro para exigir una recomposición salarial.