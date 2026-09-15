San Miguel de Tucumán será capital simbólica del país cada 9 de julio

El Gobierno nacional oficializó este martes la declaración de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia.

La medida quedó formalizada con la promulgación de la Ley 27.820, aprobada previamente por el Congreso Nacional. El reconocimiento tendrá vigencia exclusivamente durante cada jornada del 9 de julio.

La norma establece además que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para conmemorar la Independencia deberán realizarse de manera permanente en la capital tucumana.

Por qué San Miguel de Tucumán tendrá este reconocimiento

La declaración busca reforzar el vínculo histórico entre San Miguel de Tucumán y uno de los acontecimientos centrales de la historia argentina: la declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816.

Fue en esa ciudad donde sesionó el Congreso de Tucumán y donde los representantes de las Provincias Unidas proclamaron formalmente la ruptura de los vínculos políticos con la monarquía española.

Con la nueva legislación, esa relación histórica tendrá también una expresión institucional anual, ya que durante cada aniversario la ciudad asumirá simbólicamente la condición de capital del país.

Los actos nacionales se realizarán allí cada 9 de julio

Uno de los principales efectos prácticos de la ley será la obligación de realizar en San Miguel de Tucumán las ceremonias centrales que organice el Poder Ejecutivo nacional por el Día de la Independencia.

Hasta ahora, la presencia presidencial y la realización de actos nacionales en Tucumán dependían de las decisiones adoptadas para cada aniversario. La nueva norma establece de manera permanente ese lugar como sede de la celebración oficial.

La iniciativa se incorporó a una serie de proyectos aprobados por el Congreso con fuerte contenido histórico e institucional y con impacto fiscal limitado.

Una decisión de fuerte contenido simbólico

El reconocimiento no implica el traslado de las autoridades nacionales ni modifica la condición de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede del Gobierno federal. Se trata de una declaración simbólica circunscripta al 9 de julio.

De esta manera, San Miguel de Tucumán tendrá cada año una condición institucional especial durante la celebración de la Independencia y concentrará los principales actos nacionales vinculados con la fecha.

La decisión apunta a convertir de manera permanente a la ciudad donde se declaró la Independencia en el centro de las conmemoraciones oficiales del 9 de julio, más de dos siglos después del Congreso de 1816.