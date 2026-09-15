Marta Fort posó con microbikinis de alto impacto y marcó tendencia para el verano

Marta Fort volvió a convertirse en protagonista de las tendencias de moda al participar de una nueva campaña de trajes de baño. La influencer posó con diferentes modelos de microbikinis que combinaron detalles joya, colores intensos, texturas brillantes y estampados.

La producción correspondió a la marca Biznet y mostró varias propuestas pensadas para la temporada de verano. Fort compartió imágenes del detrás de escena y dejó ver una selección de diseños que siguen algunas de las tendencias que vienen ganando espacio en la moda de playa.

Uno de los primeros conjuntos elegidos fue un modelo con corpiño triangular y finos breteles decorados con eslabones dorados. El diseño incorporó además tiras cruzadas sobre el pecho y una bombacha lisa de tiro bajo y doble bretel.

Los detalles joya dominaron la campaña

Para completar ese primer look, Marta Fort sumó brazaletes anchos de metal dorado y resina, que acompañaron la estética general del conjunto. El estilismo se completó con un peinado con volumen y maquillaje centrado en la mirada.

Luego apareció con una propuesta verde neón de textura croco, nuevamente con corpiño triangular. En este caso, los breteles incorporaron pequeños apliques metálicos circulares, reforzando el concepto de bikini joya.

El maquillaje acompañó el tono vibrante del traje de baño, con rubor marcado y un labial de color suave. La elección mantuvo el estilo llamativo que Fort suele mostrar en sus publicaciones vinculadas con moda.

Brillos y estampados entre las opciones

Otra de las alternativas fue un diseño con estampado camuflado en tonos azules. El modelo se diferenció por su acabado brillante y por una abertura frontal acompañada de una arandela metálica en el centro.

En esa combinación, Marta Fort volvió a sumar brazaletes XL como complemento, manteniendo una estética maximalista. Los accesorios metálicos aparecieron como un elemento común a lo largo de toda la campaña.

La variedad de propuestas mostró una combinación entre recursos clásicos de la moda de playa y detalles de mayor impacto visual, como los herrajes, las texturas y los acabados con brillo.

El turquesa cerró la serie de looks

Para otra de las imágenes, Fort posó junto a una pileta con una microbikini turquesa. El conjunto tenía corpiño triangular con adornos metálicos en los breteles y una bombacha cavada con tiras de ajuste laterales.

El color turquesa aportó una alternativa más limpia frente a los modelos estampados o con texturas fuertes, aunque mantuvo los detalles metálicos que atravesaron buena parte de la colección.

Con esta campaña, Marta Fort volvió a posicionarse dentro del circuito de tendencias de moda en redes sociales y anticipó algunas de las propuestas que tendrán protagonismo durante el próximo verano: microbikinis joya, tonos intensos, acabados brillantes y estampados marcados.