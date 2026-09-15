El Ministerio de Economía autorizó ampliar la deuda para financiar al Tesoro

El Ministerio de Economía autorizó la emisión y ampliación de ocho instrumentos de deuda pública luego de la licitación realizada por el Tesoro el pasado 11 de septiembre. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta 55/2026.

El esquema incluye letras y bonos con diferentes condiciones y vencimientos, tanto en pesos como vinculados al dólar. La medida busca cubrir las necesidades surgidas de aquella colocación y distribuir la demanda entre instrumentos con distintas características financieras.

Entre las autorizaciones figura una Letra del Tesoro capitalizable en pesos con vencimiento el 13 de noviembre de 2026, que podrá ampliarse hasta un valor nominal de $6,7 billones. También se habilitó una letra ajustada por CER, con vencimiento en enero de 2027, por hasta $6,1 billones.

Bonos atados a tasas y al dólar

El Ministerio de Economía amplió además dos bonos vinculados a la tasa TAMAR. Uno vence en febrero de 2027 y tiene un límite nominal de $5 billones, mientras que el segundo finaliza en julio del próximo año y podrá alcanzar hasta $5,6 billones.

La resolución incorporó también una nueva letra vinculada al dólar estadounidense, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026. El máximo autorizado alcanza los USD 4.090 millones de valor nominal original.

Ese instrumento se suscribe y cancela en pesos, utilizando como referencia el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central. Por lo tanto, la cifra expresada en dólares no implica una colocación directa de esa cantidad de divisas.

Otros instrumentos que fueron ampliados

La normativa también amplió tres títulos dollar-linked ya existentes, con vencimientos en octubre de 2026, marzo de 2027 y junio de 2027. Cada uno cuenta con un límite de hasta USD 4.090 millones nominales.

Los distintos mecanismos permiten al Tesoro ofrecer alternativas según el tipo de cobertura que buscan los inversores. Algunos títulos siguen una tasa fija o capitalizable, otros se ajustan por inflación y otros acompañan la evolución del tipo de cambio oficial.

Los montos consignados en la resolución funcionan como topes máximos de emisión. No representan necesariamente el dinero efectivamente colocado o recibido por el Estado en la licitación.

Cómo se encuadra la medida

El Ministerio de Economía indicó que los instrumentos con vencimiento durante 2026 quedan comprendidos dentro de las autorizaciones previstas para Letras del Tesoro en el Presupuesto vigente.

En el caso de los títulos cuyo vencimiento se extiende a 2027, la resolución establece que se encuentran dentro de los límites de endeudamiento autorizados para ejercicios posteriores.

La decisión forma parte de la estrategia de financiamiento del Tesoro y permite ampliar el volumen disponible de distintos títulos para atender las ofertas presentadas por bancos, fondos y otros inversores en el mercado local.